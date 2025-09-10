সালমানের নায়িকা হয়ে এসেছিলেন, সফল হয়েও হারিয়ে গেলেন পপি

সালমানের নায়িকা হয়ে এসেছিলেন, সফল হয়েও হারিয়ে গেলেন পপি
অভিনয়ে নেই অনেক বছর। ছিলেন না কোনো খবরেও। ভাসা ভাসা শোনা যেত বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন। তবে ছিল না কোনো তথ্য প্রমাণ। অবশেষে মাস কয়েক আগে পারিবারিক জমি নিয়ে বিরোধের ঘটনায় থানায় জিডি হলে প্রকাশ্যে আসেন চিত্রনায়িকা পপি। সেসময় জানা যায়, বিয়ে করেছেন তিনি। আছে সন্তান। সংসার ও সন্তান নিয়ে সুখে আছেন একসময়ের কোটি পুরুষের হৃদয় কাঁপানো নায়িকা।
আজ পপির জন্মদিন। ১৯৭৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর খুলনায় জন্মগ্রহণ করেন এই তারকা।
কেমন কাটছে দিনটা? জন্মদিন উপলক্ষে পপি জানান, ‘সিনেমায় নিয়মিত কাজ করার সময় আমার জন্মদিন ছিল উৎসবের মতো। তখন দিনের পর দিন মানুষ আসত, ভক্তরা ফোন দিত, কেউ কেউ বাসায় কেক ও ফুল পাঠাত। কখনো শুটিং সেটেই জন্মদিন উদযাপন করেছি। আমার ফ্যান ক্লাবগুলোও দেশজুড়ে নানা আয়োজন করত। এখন আর সেসব নেই। একদম সাদামাটা আয়োজনে কাটবে দিনটি।’
কিছু এতিমখানায় কোরআন খতম ও খাবারের আয়োজন করেছেন বলে জানালেন পপি।
জীবনের উত্থান-পতনের কথা স্মরণ করে পপি বলেন, ‘পরিবারের জন্য দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিন্তু নিজের ভিত্তি শক্ত না করে সবার জন্য সবকিছু বিলিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কারণ পরে কেউ আঙুল তুলে কথা বলতে পারে। একসময় ভেবেছিলাম সবাই আমার, কিন্তু পরে দেখলাম কেউই আর আমার নেই।’
আবার কি কখনো অভিনয়ে দেখা যাবে পপিকে? জবাবে নায়িকা বলেন, ‘এখন কিছু বলা সম্ভব নয়। আপাতত অভিনয় করছি না এটাই বড় কথা। সংসার নিয়েই ব্যস্ত আছি। ভবিষ্যতের ব্যাপার তখন দেখা যাবে।’
এই মুহূর্তে পপির জন্য আটকে আছে ‘কাঠগড়ায় শরৎচন্দ্র’ সিনেমার কাজ। সেটি আবার শুরু হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। এ বিষয়ে পপি অবশ্য কোনো গ্রিন সিগন্যাল দেননি।
অন্যদিকে তার অভিনীত ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন’ সিনেমাটি মুক্তির অপেক্ষায় আছে। এটি শিগগিরই মুক্তি পেতে যাচ্ছে। ২০১৯ সালে এফডিসিতে শুটিং শেষ করা এ ছবির পরিচালক সাদেক সিদ্দিকী। এই সিনেমায় পপিকে দেখা যাবে একজন পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে। এতে তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন আমিন খান। ২০২১ সালে সেন্সর ছাড়পত্র পাওয়া এই ছবির গল্প সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নানা দিক তুলে ধরে।
১৯৯৫ সালে লাক্স আনন্দ বিচিত্রা ফটোসুন্দরী হিসেবে মিডিয়ায় পা রাখেন পপি। ঢালিউডে তার আগমন প্রয়াত নায়ক সালমান শাহের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে। সালমানের সঙ্গে শুটিংয়ের জন্য মানসিকভাবে তৈরিও হয়েছিলেন পপি। সেইসব ছবির মধ্যে অন্যতম ছিলো ‘কুলি’ ছবিটি। সালমানের অকাল মৃত্যুর পর ১৯৯৭ সালে চিত্রনায়ক ওমর সানির বিপরীতে জুটি হয়ে এই ছবি দিয়েই চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটে পপির।প্রথম সিনেমা দিয়েই বাজিমাত করেন আকর্ষণীয় চেহারা ও ফিগারের লাস্যময়ী পপি।
দিনে দিনে এরপর নিজেকে কেবলই সফল নায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। সিনিয়র ইলিয়াস কাঞ্চন, রুবেল, মান্না থেকে শুরু করে নিজের সমসাময়িক রিয়াজ, ফেরদৌস, শাকিল খান, শাকিব খানদের সঙ্গে জুটি বেঁধে পেয়েছেন সাফল্য। সেরা অভিনেত্রী হিসেবে একাধিকবার জয় করেছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও।
পপি অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ছিল ‘দ্য ডিরেক্টর’। ২০১৯ সালে সিনেমাটি মুক্তি পায়।
