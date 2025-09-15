  2. বিনোদন

নোয়াখালী-বরিশালের ভাষা জানা অভিনেত্রী খুঁজছেন অমি

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৪ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দর্শকদের মাঝে সাড়া ফেলেছে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ সিজন ৫

জমে উঠেছে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ সিজন ৫। প্রচারে থাকা এই সিরিয়ালের জন্য দুজন নতুন মুখ (অভিনেত্রী) খুঁজছেন নির্মাতা কাজল আরেফিন অমি। যারা নোয়াখালী ও বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় পারদর্শী তারা এতে প্রাধান্য পাবেন।

এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে নির্মাতা অমি জানান, দুজন অভিনেত্রী দরকার। চরিত্র ১-এর বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ২ থেকে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি; নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় পারদর্শীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

চরিত্র ২-এর বয়সও একই, উচ্চতা একই সীমা; বরিশালের আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের অগ্রাধিকার। আগ্রহী শিল্পীরা নিজেদের যোগাযোগের তথ্যসহ ভিডিও বাইট পাঠাতে পারবেন ই-মেইল (officialboomfilms@gmail.com) বা হোয়াটসঅ্যাপ (01868 407 133) নম্বরে।

ভিডিও পাঠানোর শেষ সময় ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫। এর মধ্যেই এই ঠিকানায় সঠিক তথ্য পাঠানোর অনুরোধ করেন তিনি।

‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ সিজন ৫ আরও বেশি জনপ্রিয় করার জন্য এরই মধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন নির্মাতা কাজল আরেফিন অমি। এরই মধ্যে ‘নেহাল’ চরিত্রে তৌসিফ মাহবুবের প্রত্যাবর্তন হয়েছে। এর পাশাপাশি আরও কিছু চরিত্র যেমন ‘নতুন কাজের মেয়ে’ বা ‘পাগলা সুজন’র মতো চরিত্র আনা হয়েছে যা এবারের পর্বগুলোতে বিনোদনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিবে বলে আশাবাদী নির্মাতা অমি।

কাজল আরেফিন অমির পরিচালনা ও চিত্রনাট্যে নির্মিত এই সিজনে প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে আছেন মারজুক রাসেল, জিয়াউল হক পলাশ, চাষী আলমের পাশাপাশি এবার যুক্ত হয়েছেন তৌসিফ মাহবুব। এছাড়াও আগের মতোই থাকছেন শিমুল শর্মা, লামিয়া লাম ও পাভেল।

