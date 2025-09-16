হার্দিকের সঙ্গে মাহিকার প্রেমের গুঞ্জন, কে এই সুন্দরী মডেল
ভারতীয় ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়ার ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন ঘটনার জন্য সব সময় সংবাদের শিরোনামে থাকেন। আবারও তার সম্পর্কের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে। শোনা যাচ্ছে, হার্দিক পান্ডিয়ার জীবনে নাকি আবার প্রেম এসেছে। এসেছে নতুন সুন্দরী নারী।
এ সুন্দরী নারীর সঙ্গে হার্দিকের নামজুড়ে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে তিনি হলেন মাহিকা শর্মা। তবে এখনো তারা এ প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে মাহিকার নাম সামনে আসতেই সবাই জানতে আগ্রহী- কে এ এই সুন্দরী?
জানা গেছে, মাহিকা অর্থনীতি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। এরপরে তিনি মডেলিং এবং অভিনয়ে ক্যারিয়ার গড়েন। মাহিকা অনেক মিউজিক ভিডিও এবং ছবিতে কাজ করেছেন। তিনি প্রথম সারির ডিজাইনারদের জন্য র্যাম্পেও হেঁটেছেন। ২০২৪ সালে, মাহিকাকে বর্ষসেরা মডেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।
কিছুদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় মাহিকার একটি নিজস্বী ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে মাহিকার পিছনে দেখা যাচ্ছে এক পুরুষ অবয়ব। অনেকে দাবি করেছেন, ওই ভিডিওতে যাকে দেখা যাচ্ছে, তিনি হার্দিক ছাড়া আর কেউ নন। জল্পনা-কল্পনা আরও ঘনীভূত হয়েছে, যখন দেখা গেছে হার্দিক ও মাহিকা একে অপরকে সোশ্যাল মিডিয়া ফলো করছেন। এখানেই শেষ নয় গুজরাটের বডোদরা থেকে ছবি পোস্ট করেন মাহিকা। পিছনে যে গাড়ি ছিল সেটা অনেকেই হার্দিকের বলেই দাবি করেছেন। শোনা যাচ্ছে, হার্দিকের বাড়িতে নাকি যাতায়াতও শুরু করেছেন মাহিকা।
যদিও হার্দিকের নতুন এই প্রেমিকার সঙ্গে অনেকেই মিল খুঁজে পেয়েছেন তার প্রাক্তন স্ত্রী নাতাশার। অনেকেরই দাবি, নাতাশার মতো মেয়েই নাকি আদতে পছন্দ করেন হার্দিক। নাতাশা তার কর্মজীবন শুরু করেন মডেলিং দিয়ে। মাহিকার শুরুটাও সেভাবে। মডেলিংয়ের পাশাপাশি শরীরচর্চা নিয়েও যথেষ্ট আগ্রহী মাহিকা। এই বিষয়েও নাতাশার সঙ্গে তার মিল খুঁজে পেয়েছেন অনুরাগীরা। নাতাশা তার অভিনয় জীবনের শুরুটা করেন ২০১৩ সালে ‘সত্যাগ্রহ’ সিনেমার মাধ্যমে। সিনেমাটি সেভাবে সাফল্যের মুখ দেখেনি। অন্যদিকে মাহিকাও ২০১৯ সালে ‘পি এম নরেন্দ্র মোদী’ সিনেমার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু অভিনয়ের সাফল্য আপাতত তার কাছেও অধরা।
হার্দিক এর আগে নাতাশা স্টানকোভিচের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। তারা দুজনেই ২০২০ সালে বিয়ে করেন এবং তারপর ২০২৩ সালে। টাদের একটি ছেলেও রয়েছে। তবে, ২০২৪ সালে দুজন আলাদা হয়ে যান, যা ভক্তদের হতাশ করে। তবে, দুজনেই তাদের ছেলেকে একসঙ্গে বড় করে তোলেন।
