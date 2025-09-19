‘আপনি এখনো বেঁচে আছেন’ সালমান শাহ স্মরণে শাকিব
অমর নায়ক সালমান শাহর আজ (১৯ সেপ্টেম্বর) জন্মদিন। নব্বই দশকের তুমুল জনপ্রিয় ঢাকাই সিনেমার এ তারকাকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এদেশের সিনেমাপ্রেমীদের মন জয় করেছিলেন।
সালমান শাহ ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর মাত্র ২৫ বছর বয়সে অনন্তের পথে পাড়ি জমান। তার মৃত্যুর তিন দশক পেরিয়ে গেলেও তিনি সবার হৃদয়ে আছেন।
সালমান শাহর এবারের জন্মদিনেও অনুরাগীরা তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাচ্ছেন। অনুরাগীদের পাশাপাশি দেশের শোবিজ তারকারাও এ নায়ককে স্মরণ করছেন। ঢাকাই সিনেমার শীর্ষ নায়ক শাকিব খান সালমানের জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। সঙ্গে একিট ফটোকার্ডও পোস্ট করেছেন।
আজ (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে শাকিব খান তার প্রযোজনা সংস্থা এসকে ফিল্মস এর পক্ষ থেকে একটি ফটোকার্ড শেয়ার করেন, যাতে লেখা ছিল, ‘শুভ জন্মদিন সালমান শাহ।’ পোস্টের ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘মানুষ অমরত্ব পায় তার দ্যুতিময় কর্মের মাধ্যমে। সালমান শাহ তেমনই এক মহান শিল্পীর নাম।’
শাকিব খান এরপর নিজেই পোস্টটি নিজের টাইমলাইনে শেয়ার করে লেখেন, ‘আপনার অনুপস্থিতি এখনও অবিশ্বাস্য! আপনি অমর… এখনো বেঁচে আছেন।’
শাকিবের এ পোস্টটি দেখে তার অনুরাগীরা বেশ আপ্লুত হয়েছেন। সালমানকে নিয়ে পোস্টটি দেওয়ার জন্য সবাই শাকিব খানের প্রশংসাও করছেন।
