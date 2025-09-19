দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ‘ইয়া আলী’ গানের শিল্পী জুবিন

দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ‘ইয়া আলী’ গানের শিল্পী জুবিন
সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ‘ইয়া আলী’ গান খ্যাত ভারতীয় শিল্পী জুবিন গর্গ। সমুদ্র থেকে গায়ককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আজ (১৯ সেপ্টেম্বর) দেশটির স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টার দিকে দুর্ঘটনা ঘটেছে। তার বয়স হয়েছিল ৫২ বছর।
সিঙ্গাপুরে ‘নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যাল’-এ যোগ দিতে গিয়েছিলেন বিখ্যাত এ গায়ক। আজই পারফর্ম করার কথা ছিল তার। একটি সূত্রে জানা গেছে, দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। শিল্পীর আকস্মিক মৃত্যুর খবরে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে শোবিজ অঙ্গন। দুঃখপ্রকাশ করেছেন ভারতীয় সংগীতপরিচালক জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়।
গত মে মাসে গুরুতর অসুস্থ হয়েছিলেন জুবিন। তখন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। সেই সময় তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজু বরুয়া বলেন, ‘জুবিন বেশ কয়েক দিন ধরে জ্বর ও সর্দিতে ভুগছিলেন। অসুস্থতা নিয়েই বুধবার রাতে তিনি নতুন আসামীয়া সিনেমা ‘ভাইমন দা’র প্রিমিয়ারে ছিলেন। সেখানে থাকাকালীন তিনি হটাৎ পেটে ব্যথা অনুভব করেন। তড়িঘড়ি তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।’
জুবিন ১৯৭২ সালের ১৮ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে গায়ক, সংগীত পরিচালক, সুরকার, গীতিকার, সংগীত প্রযোজক, অভিনেতা ও চলচ্চিত্র পরিচালক। ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত যুব মহোৎসব পাশ্চাত্য একক পরিবেশনায় স্বর্ণপদক লাভ করার পর জুবিনের জীবন বদলে যায়। ১৯৯২ সালে আসামীয়া অ্যালবাম ‘অনামিকা’ মুক্তির মাধ্যমে জুবিন পেশাদার সংগীত জীবন শুরু হয়। ২০০৬ সালে অনুরাগ বসুর ‘গ্যাংস্টার’ সিনেমার ‘ইয়া আলী’ গানে কণ্ঠ দিয়ে তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন এ শিল্পী।
