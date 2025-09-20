  2. বিনোদন

বাংলাদেশ থেকে অস্কারে যাচ্ছে কোন সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০০ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ থেকে অস্কারে যাচ্ছে কোন সিনেমা
দুটি ছবির পোস্টার ও জয়া আহসান

চলচ্চিত্রের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার অস্কার। এ বছর বসবে এর ৯৮তম আসর। দুনিয়ার নানা দেশ থেকে আসবে সিনেমা। আসবেন সিনেমার বিখ্যাত সব মানুষেরাও। সেখানে থাকবে বাংলাদেশেরও অংশগ্রহণ। এরইমধ্যে অস্কারের জন্য সিনেমার আহ্বান করা হয়েছে।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে, এবার অস্কারে অংশ নিতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জমা পড়েছে পাঁচটি সিনেমা। এর মধ্যে থেকে একটি চলচ্চিত্র বাছাই করা হবে বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম বিভাগে প্রতিযোগিতার জন্য।

বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ (বিএফএফএস) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ২০২৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মুক্তি পাওয়া পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রগুলো এই বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে। সেই শর্ত অনুযায়ী জমা পড়েছে ‘নকশিকাঁথার জমিন’, ‘সাবা’, ‘প্রিয় মালতী’, ‘বাড়ির নাম শাহানা’ এবং ‘ময়না’ সিনেমা।

নকশিকাঁথার জমিন
জয়া আহসান অভিনীত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি। দুই বোন রাহেলা ও সালেহার সংগ্রামের গল্প তুলে ধরা হয়েছে সিনেমাটিতে। সঙ্গে অভিনয় করেছেন ইরেশ যাকের, রওনক হাসান ও সেঁওতি।

সাবা
মেহজাবীন চৌধুরীর প্রথম সিনেমা এটি। বিদেশের নানা চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের পর বাংলাদেশেও মুক্তি পাচ্ছে দ্রুতই। এতে আরও অভিনয় করেছেন রোকেয়া প্রাচী, মোস্তফা মনোয়ার প্রমুখ।

প্রিয় মালতী
শঙ্খ দাসগুপ্ত পরিচালিত এ ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মেহজাবীন চৌধুরী। এতে নাদের চৌধুরী, আজাদ আবুল কালামসহ আরও অনেকে অভিনয় করেছেন। একজন নারীর সংগ্রামকে ঘিরে এই ছবির গল্প।

বাড়ির নাম শাহানা
লীসা গাজী পরিচালিত সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত এই ছবিতে দীপার চরিত্রে অভিনয় করেছেন আনান সিদ্দিকা। নব্বইয়ের দশকের প্রেক্ষাপটে এক নারীর বাঁচার লড়াই নিয়ে নির্মিত হয়েছে সিনেমাটি।

ময়না
রাজ রিপা অভিনীত এ ছবিটি নির্মাণ করেছেন মঞ্জুরুল ইসলাম মেঘ। এতে আরও রয়েছেন মোমেনা চৌধুরী, সুব্রত, সুচনা, নাদের চৌধুরীসহ অনেকে।

এখন দেখা বাকি, কোন চলচ্চিত্রটি শেষ পর্যন্ত অস্কারের দৌড়ে জায়গা করে নেয়।

এলআইএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

বধূবেশে ফারিয়াকে শুভ কামনা জানাচ্ছেন সবাই

বধূবেশে ফারিয়াকে শুভ কামনা জানাচ্ছেন সবাই

শবনম-ফারিয়া
‘আপনি এখনো বেঁচে আছেন’ সালমান শাহ স্মরণে শাকিব

‘আপনি এখনো বেঁচে আছেন’ সালমান শাহ স্মরণে শাকিব

শাকিব-খান
সালমান শাহর নায়িকারা কে কোথায়

সালমান শাহর নায়িকারা কে কোথায়

ঢালিউড