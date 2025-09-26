‘ভার্জিন’ সালমান কাকে বিয়ে করার জন্য নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন
বলিউড তারকা সালমান খান ও আমির খান গতকাল (২৫ সেপ্টেম্বর) টুইঙ্কেল খান্না এবং কাজলের ‘টু মাচ’ শোতে একসঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে চার অভিনেতাকে বেশ উচ্ছ্বসিত অবস্থায় পেয়েছেন অনুরাগীরা। শুধু তাই নয়, একে অপরকে নিয়ে চমকে দেওয়ার মতো মন্তব্যও করেছেন তারা। শুধু তাই নয়, টুইঙ্কেল সালমানকে চিরকুমার বলেও পরিচয় দেন। তিনি বলেন, ‘সালমান ও আমিরের মধ্যে পদবি ছাড়া আর কোনো মিল নেই।’
টুইঙ্কেল রসিকতা করে বলেছেন, সালমান খান নিজেকে ভার্জিন বলে দাবি করেন। সালমানও সেকথা মেনে নেন। এমনকী আমিরের একাধিক বিয়ে নিয়েও মস্করা করতে তাদেরকে দেখা যায়।
এই প্রথম নয় যে সালমান তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলেছেন। ২০১৩ সালে সালমান ‘কফি উইথ করণ’ শোতে নিজেকে ভার্জিন বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, ‘আমি যাকে বিয়ে করব তার জন্য আমি নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি’। কিন্তু কাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন সে সম্পর্কে সালমান কিছু বলেননি।
এরপর যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, তা হলো- ‘ছেলেরা কাঁদে না’! এতে সালমান খান বলেন, ভাই-বোন-মা-বাবা বা পরিবারের জন্য কান্নাকাটি ঠিক আছে, কিন্তু বান্ধবী চলে যাওয়ায় কান্নাকাটি একটু বেশি। এরপর আমিরকে নিয়ে মস্করা করে টুইঙ্কেল বলেন, ‘কিন্তু এই বয়সে প্রেমিকার জন্য কে কাঁদে?’ আর তাতে সালমান বলেন, ‘এখনকার তরুণ সমাজ তো একটা গেছে ছাড়ো… দ্বিতীয়টা’। এখানেই শেষ নয়, আবার বন্ধুর সঙ্গে মস্করা করে সালমানের মন্তব্য, ‘সবাই আমির খানকে ফলো করো…।’
আর এসবের মাঝে পড়ে আমির বলে ওঠেন, ‘আজ সবাই একটা পাঞ্চিং ব্যাগ পেয়ে গিয়েছে।’ তাতে যদিও হাসতে হাসতে কাজল ও টুইঙ্কেল সালমান খানকেই দেখিয়ে দেন। অর্থাৎ এসবের পেছনে ভাইজানই। এরই মধ্যে শোয়ের ঝলক মন কেড়ে নিয়েছে নেটিজেনদের। বিশেষ করে আমির ও সালমানকে একসঙ্গে পেয়ে তাদের অনুরাগীরা ভীষণ খুশি।
