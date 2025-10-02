পাকিস্তানি শিল্পী আলী আজমতের কনসার্টের তারিখ ঘোষণা
সংগীত পরিবেশন করতে বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানের জুনুন ব্যান্ডের শিল্পী আলী আজমত। কয়েক দিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি নিজেই জানিয়েছেন এ খবর। এবার জানালেন কনসার্টের তারিখ ও স্থান।
আগামী ১৪ নভেম্বর রাজধানীর কুর্মিটোলায় অবস্থিত ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে আলী আজমতের একক কনসার্ট। আয়োজন করছে অ্যাসেন বাজ। আজ (২ সেপ্টেম্বর) বৃহস্পতিবার থেকে অনলাইন টিকিট প্ল্যাটফর্ম গেটসেট রকের ওয়েবসাইটে বিকেল ৫টা থেকে পাওয়া যাবে অগ্রিম টিকিট।
চলতি বছরের ২ মে ঢাকার ইউনাইটেড কনভেনশনে আয়োজিত কনসার্টে পারফর্ম করার কথা ছিল পাকিস্তানের জনপ্রিয় ব্যান্ড জুনুনের ভোকাল আলী আজমতের। ‘আলী আজমত (দ্য ভয়েজ অব জুনুন) লাইভ ইন ঢাকা’ শিরোনামের ওই কনসার্টের আয়োজন করেছিল অ্যাসেন বাজ। কিন্তু কনসার্টের আগের দিন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলী আজমতের টিমের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশে কনসার্ট নিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের চুক্তি হয়নি। এমনকি কনসার্টের টিকিট কিনতেও নিষেধ করা হয়। সে ঘটনার প্রায় পাঁচ মাস পর একই আয়োজকের কনসার্টে বাংলাদেশে গান শোনাতে আসছেন আলী আজমত।
১৯৯১ সালে প্রকাশ পায় সুফি ঘরানার ব্যান্ড জুনুনের প্রথম অ্যালবাম ‘জুনুন’। এরপর ‘তালাশ’, ‘ইনকিলাব’, ‘আজাদি’সহ মোট ৯টি অ্যালবাম প্রকাশ পেয়েছে ব্যান্ডটির। শুরু থেকেই জুনুনের সঙ্গে আছেন আলী আজমত। ব্যান্ডের পাশাপাশি তিনি এককভাবে গেয়েছেন বলিউডেও।
আরও পড়ুন
কীভাবে কাটে জেমসের জন্মদিন
৬১ বছরে গুরু জেমস, এবারেও নেই কোনো আয়োজন
এ নিয়ে তৃতীয়বার বাংলাদেশে গাইতে আসছেন আলী আজমত। এর আগে জুনুন ব্যান্ডের সঙ্গে দুবার বাংলাদেশে এলেও এবারই প্রথম একক কনসার্ট করতে আসছেন তিনি। সবশেষ ২০১৯ সালে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ফোক ফেস্ট মাতিয়েছিলেন আলী আজমত।
এমআই/এমএমএফ/জিকেএস