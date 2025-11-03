মৌসুমীর গোপন কথা জানিয়ে দিলেন মিশা সওদাগর

মৌসুমীর গোপন কথা জানিয়ে দিলেন মিশা সওদাগর
আজ বাংলাদেশের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা মৌসুমীর জন্মদিন। চলচ্চিত্রের সহকর্মী, বন্ধু ও ভক্তরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তাকে। এরই মধ্যে বিশেষভাবে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির বর্তমান সভাপতি জনপ্রিয় অভিনেতা মিশা সওদাগর।
নিজের ফেসবুকে মৌসুমীর প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের বার্তা জানিয়েছেন মিশা। সেখানে তিনি মৌসুমীর চরিত্রের একটি গোপন বৈশিষ্ট প্রকাশ করেছেন। মিশার দাবি, মৌসুমী খুব অভিমানী মানুষ।
স্ট্যাটাসে মিশা লিখেছেন, ‘জাতি বলে প্রিয়দর্শিনী, কিন্তু যতটুকু আমি জানি তুমি হচ্ছ সবচেয়ে বড় অভিমানী। শুভ জন্মদিন হে অভিমানী বন্ধু।’
মৌসুমী ও মিশা সওদাগর একসঙ্গে অসংখ্য জনপ্রিয় চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। নব্বই দশকের ঢালিউডে তারা ছিলেন অন্যতম জনপ্রিয় জুটি। মিশার শুভেচ্ছা বার্তায় উঠে এসেছে দীর্ঘ দিনের সহকর্মিতার বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা।
১৯৭৩ সালের ৩ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন চিত্রনায়িকা মৌসুমী। ১৯৯৩ সালে সালমান শাহর সঙ্গে ‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটে তার। প্রথম সিনেমাতেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি। পরে ওমর সানীর সঙ্গে জুটি বেঁধে একাধিক হিট ছবি উপহার দেন এই নায়িকা।
তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ঢাকাই সিনেমায় সফলভাবে অভিনয় করে গেছেন মৌসুমী। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি গান গেয়েছেন, পরিচালনা ও প্রযোজনাও করেছেন। চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা অভিনেত্রীর সম্মাননা।
