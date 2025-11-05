  2. বিনোদন

প্রথম মুসলিম মেয়রের বিজয় মঞ্চে বেজে উঠলো ধুম সিনেমার গান

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪১ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
প্রথম মুসলিম মেয়রের বিজয় মঞ্চে বেজে উঠলো ধুম সিনেমার গান
পরিবারসহ বিজয়ের মঞ্চে নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র জোহরান মামদানি

ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন জোহরান মামদানি। নিউ ইয়র্কের সর্বকনিষ্ঠ এবং প্রথম ভারতীয়-আমেরিকান মুসলিম মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। ৩৪ বছর বয়সে এই ঐতিহাসিক জয়ে শুভেচ্ছায় ভাসছেন তিনি। এদিকে তার বিজয়সভায় মিলল বলিউডের ছোঁয়া।

আনন্দবাজার দাবি করছে, ভোটের ফলাফলের ঘোষণার পর মঞ্চে উঠে সমর্থকদের দিকে হাত নাড়াতেই বাজতে থাকে জনপ্রিয় মুভি সিরিজ ‌‘ধুম’ সিনেমার ‘ধুম মাচালে’ গান। সংগীতের সঙ্গে হাসি ফুটে ওঠে জোহরানের মুখে। এসময় সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী রমা দুওয়াজি এবং বাবা-মা মাহমুদ মামদানি ও মীরা নায়ার।

আরও পড়ুন
ভারতের নারী নির্মাতার ছেলেই এখন নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র 
মামদানির জয়ে নিউইয়র্কের প্রথম জেন-জি ফার্স্ট লেডি হলেন এই শিল্পী 

ভাইরাল সেই ভিডিওতে দেখা যায় জোহরান সমর্থকদের দিকে হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থলে উল্লাসের জোয়ার ছড়িয়ে পড়ে। গান চলার সময় তিনি মা-বাবা এবং স্ত্রীর কাছে এগিয়ে যান এবং তাদের সঙ্গে আলিঙ্গন করেন। ভিডিওটি ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে লাইক এবং কমেন্টের ঢেউ তৈরি করেছে।

জোহরান মামদানি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী ১ জানুয়ারি তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেবেন। নির্বাচনের সময় তার ক্যাম্পেইন ভিডিওতেও ব্যবহার করেছেন বাংলা, হিন্দি ও উর্দু ভাষা। এই কৌশল শহরের ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

মঞ্চে বাজা ‘ধুম মাচালে’-এর ভিডিওটি প্রকাশ করার পর নেটিজেনরা মজা এবং উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। একজন লিখেছেন, ‌‘প্রথমে ভেবেছিলাম এটা এডিট করা কোনো ভিডিও। কিন্তু বাস্তবেই এমনটা হয়েছে। খুব ভালো লাগছে।’

জোহরানের বিজয় শুধুমাত্র রাজনৈতিক সাফল্য নয়, এটি নিউ ইয়র্কের ইতিহাসে নতুন দিগন্তের সূচনা। তার হাত ধরে দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত প্রজন্মের নেতা ইতিহাস গড়লেন।

জোহরানের বাবা প্রখ্যাত গুজরাটি লেখক ও অধ্যাপক মাহমুদ মামদানি। তিনি উগান্ডা থেকে আগত ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন প্রভাবশালী চিন্তাবিদ। মা মীরা নায়ারের জন্ম ভারতের ওড়িশায় বাঙালি অধ্যুষিত শহর রাউরকেল্লাতে। তিনি বড় হয়েছেন ওই রাজ্যের রাজধানী ভুবনেশ্বরে। তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন বিখ্যাত আমেরিকান নির্মাতা হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত। তার স্ত্রী রামা দুওয়াজি সিরীয়-আমেরিকান চিত্রশিল্পী ও ডিজাইনার।

এলআইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘হাওয়া’র পর আবারও একসঙ্গে চঞ্চল-তুষি, আছেন সিয়ামও

‘হাওয়া’র পর আবারও একসঙ্গে চঞ্চল-তুষি, আছেন সিয়ামও

কানাডায় গিয়ে বিতর্কে মাধুরী, টাকা ফেরত চাইলেন দর্শক

কানাডায় গিয়ে বিতর্কে মাধুরী, টাকা ফেরত চাইলেন দর্শক

যে দুই আসন থেকে এমপি নির্বাচন করবেন হিরো আলম

যে দুই আসন থেকে এমপি নির্বাচন করবেন হিরো আলম