কাশিমপুরে সামিরা-ডনদের ফাঁসি চাইলেন সালমান ভক্তরা
আজ শনিবার (৮ নভেম্বর) জড়ো হয়ে সামিরা-ডনদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন কাশিমপুর ইউনিয়নের সালমান শাহ ভক্তরা। ‘জাস্টিস ফর সালমান শাহ’ স্লোগানে সজ্জিত ব্যানার নিয়ে নানা রঙের ব্যানার, প্লেকার্ড ও ফেস্টুনে সাজানো এই মানববন্ধনে অংশ নেন সারা দেশ থেকে আসা সালমান ভক্তরা।
তারা হত্যা মামলার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দ্রুত সব আসামিকে গ্রেফতার করে ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন।
গাজীপুর সদরে মহানায়ক সালমান শাহ স্টেশন, কাশিমপুর, গাজীপুর মহানগর এই মানববন্ধনের আয়োজন করেছে। সালমান শাহর সুপরিচিত ভক্ত মাসুদ রানা নকীব জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমরা চাই হত্যার ঘটনা দ্রুত ও সঠিকভাবে তদন্ত করা হোক। সব আসামিকে আইনের আওতায় এনে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। আমরা চাই সালমান শাহর হত্যার ন্যায়বিচার হোক।’
মানববন্ধনে উপস্থিত ভক্তরা বলেন, সালমান শাহ শুধু ঢাকাই সিনেমার একজন সুপারস্টার ছিলেন না, বরং কয়েক প্রজন্মের কাছে তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণার প্রতীক। সালমান শাহের সাবেক স্ত্রী সামিরা হক, অভিনেতা ডনসহ এই হত্যা মামলার সব আসামির শাস্তি দেখতে চায় সারাদেশের মানুষ। কেউ যেন পালাতে না পারে, তাদের দ্রুত গ্রেফতার করা হোক।
ভক্তদের দাবি, হত্যার রহস্য উদঘাটন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। সারাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে যাবে এই আন্দোলন।
মানববন্ধনে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়, সালমান শাহের মৃত্যুর মামলায় কয়েক বছর ধরে ন্যায়বিচারের অভাব এবং তদন্তে গাফিলতির কারণে ভক্তদের মধ্যে ক্ষোভ জন্মেছে। এই মানববন্ধনের মাধ্যমে তারা দেশের ন্যায়প্রার্থীদের কাছে তাদের দাবির কথা পৌঁছে দিতে চান।
সারাদেশের সালমান শাহ ভক্তরা এই মানববন্ধনে অংশ নেওয়ায় বিষয়টি সামাজিক প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করেছে। অনেকেই সামাজিক মাধ্যমে মানববন্ধনের ছবি ও ভিডিও শেয়ার করে ভক্তদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছেন।
