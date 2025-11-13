অসম্পূর্ণ সিনেমার ফুটেজ ফাঁস, ক্ষুব্ধ শাবনূর
এক যুগেরও বেশি সময় ধরে পরিবারের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বসবাস করছেন ঢালিউডের প্রিয় মুখ শাবনূর। অভিনয় থেকে এখন বেশ দূরে থাকলেও মাঝেমধ্যে দেশে ফিরে নতুন কাজে যুক্ত হওয়ার খবরে ভক্তদের মাঝে আনন্দ ছড়িয়ে দেন তিনি। ২০২৩ সালের শেষ দিকে এমনই এক প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। পরিচালক আরাফাত হোসাইনের ‘রঙ্গনা’ সিনেমার মাধ্যমে আবারও বড় পর্দায় ফেরার কথা ছিল তার। কয়েক দিনের শুটিংও করেছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ পারিবারিক প্রয়োজনে উড়াল দিতে হয় সিডনিতে।
এরপর থেকে সিনেমাটির আর কোনো আপডেট পাওয়া যায়নি। কিন্তু সম্প্রতি হঠাৎ করেই ইউটিউবে দেখা গেছে ‘রঙ্গনা’ সিনেমার অসম্পূর্ণ শুটিংয়ের ফুটেজ। বিষয়টি জেনে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন শাবনূর। তিনি বলেন, “এত বছর ধরে সিনেমায় কাজ করেছি, এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। শুধু আমার নয়, কোনো শিল্পীর সঙ্গেও এমনটা ঘটেছে কি না, জানা নেই। অসমাপ্ত ছবির ফুটেজ ইউটিউবে প্রকাশ করা চরম অনৈতিক ও অপেশাদার আচরণ। শিল্পীর অনুমতি ছাড়া এমন কাজ শিল্পীর মর্যাদাকে আঘাত করে।”
পরিচালক আরাফাত হোসাইনও জানিয়েছেন, ফুটেজ ফাঁসের বিষয়টি তার অজানা। তিনি বলেন, “এই ভিডিওগুলো কোথা থেকে বের হলো, আমরা নিজেরাও বুঝে উঠতে পারছি না। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। দ্রুত এর উৎস খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।”
‘রঙ্গনা’ সিনেমাটির মহরত হয় ২০২৩ সালের শেষ দিকে, ঢাকার একটি ক্লাবে জমকালো আয়োজনে। শাবনূরের পাশাপাশি সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন নতুন প্রজন্মের কয়েকজন শিল্পীও। প্রথম লটের শুটিং হয় ঢাকার পুবাইলসহ বিভিন্ন লোকেশনে। দ্বিতীয় লটের শুটিংয়ের আগেই সিডনি ফিরে যান অভিনেত্রী। দেশে ফেরার কথা থাকলেও শুটিং আর এগোয়নি। তার আগেই ইউটিউবে উঠে যায় শুটিংয়ের ফুটেজ।
শাবনূর বলেন, “হুমায়ূন আহমেদ, কাজী হায়াৎ, দেলোয়ার জাহান ঝন্টু, শাহ আলম কিরণের মতো নির্মাতাদের সঙ্গে কাজ করেছি। কেউ কখ এভাবে শিল্পীর বিশ্বাস ভঙ্গ করেননি। এখনকার অনেকেই হয়তো বুঝতে পারেন না, একটি অসমাপ্ত সিনেমা ফাঁস হওয়া মানে শিল্পীর বছরের পর বছর পরিশ্রমকে অপমান করা।”
১৯৯৩ সালে এহতেশাম পরিচালিত ‘চাঁদনী রাতে’ সিনেমার মাধ্যমে মাত্র ১৪ বছর বয়সে বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেন শাবনূর। দুই দশকের ক্যারিয়ারে অভিনয় করেছেন দেড় শতাধিক সিনেমায়। রোমান্টিক, সামাজিক ও আবেগঘন চরিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ঢালিউডের এক অনন্য আসন দখল করেন তিনি। এখন অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে একমাত্র সন্তান আইজান নেহানকে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।
বৈচিত্র্যময় চরিত্রে অসাধারণ অভিনয়দক্ষতা ও জনপ্রিয়তা আজও তাকে ঢালিউডের ‘চিরচেনা তারকা’ করে রেখেছে। তাই ‘রঙ্গনা’র ফুটেজ ফাঁসের ঘটনায় তাঁর ক্ষোভ ও কষ্ট যেন ভক্তদের হৃদয়েও নাড়া দিয়েছে।
