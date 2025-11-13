‘দেনা পাওনা’য় যোগ দিলেন শিপন, বাদ পড়লেন ইমন

‘দেনা পাওনা’য় যোগ দিলেন শিপন, বাদ পড়লেন ইমন
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প ‘দেনা পাওনা’ অবলম্বনে একই নামে সিনেমা নির্মাণ করছেন পরিচালক সাদেক সিদ্দিকী। সরকারি অনুদানে নির্মিত এই সিনেমায় প্রথমে নায়ক হিসেবে ছিলেন মামনুন ইমন। এতে তার বিপরীতে প্রার্থনা ফারদিন দীঘিকে চূড়ান্ত করা হয়েছিল।
তবে শুটিং শুরুর আগেই নায়িকা পরিবর্তন হয়ে দীঘির জায়গায় আসেন সাদিয়া জাহান প্রভা। এবার দ্বিতীয় লটের শুটিং শুরু হওয়ার আগে জানা গেল, নায়ক ইমনও আর থাকছেন না এই সিনেমায়। তার পরিবর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেতা শিপন মিত্র।
আরও পড়ুন
ডিপজলের অত্যাচারের বর্ণনা দিলেন ভুক্তভোগী নারী
যেভাবে ভোট দেওয়া যাবে বাংলাদেশের সুন্দরী মিথিলাকে
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পরিচালক সাদেক সিদ্দিকী। তিনি জানান, বিদেশে অবস্থান ও শিডিউল সমস্যার কারণে ইমনকে বাদ দিতে হয়েছে।
সাদেক সিদ্দিকী বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন ইমন। প্রথম লটের শুটিংও তাকে ছাড়াই করতে হয়েছে। এখন দ্বিতীয় লটের শুটিং শুরু করতে হবে। কিন্তু তিনি জানিয়েছেন ওই সময়ের মধ্যে দেশে ফিরতে পারবেন না। তাই তার সঙ্গে আলোচনা করেই নায়ক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতিমধ্যে শিপনের সঙ্গে আমাদের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। আশা করছি, এই সিনেমায় সে চমৎকার কাজ করবে।’
এর আগে একই কারণে নায়িকা দীঘির পরিবর্তে প্রভাকে যুক্ত করা হয়েছিল। সে সময় নির্মাতা জানিয়েছিলেন, দীঘিও দেশের বাইরে থাকায় শুটিংয়ের সময় দিতে পারেননি।
‘দেনা পাওনা’ সিনেমায় শিপন মিত্র অভিনয় করবেন জমিদারের ছেলের চরিত্রে। তিনি কলকাতায় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকরি করেন। গ্রামের মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে নিরুপমার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু অসচ্ছল পিতা পণ দিতে না পারায় লজ্জায় আত্মহত্যা করেন নিরুপমা। নিরুপমার চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রভা।
এছাড়া সিনেমায় আরও অভিনয় করছেন ইরা শিকদার, সুমনা সোমা, রিপা, অভি ও সাব্বির। নির্মাতা জানিয়েছেন, এ মাসের শেষের দিকে শুরু হবে ‘দেনা পাওনা’ সিনেমার দ্বিতীয় লটের শুটিং।
এমআই/এলআইএ/জেআইএম