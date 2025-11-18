দৌড়ে আরিয়ানার কাছে যাওয়ায় অস্ট্রেলীয় নাগরিকের ৯ দিনের জেল

দৌড়ে আরিয়ানার কাছে যাওয়ায় অস্ট্রেলীয় নাগরিকের ৯ দিনের জেল
সিঙ্গাপুরে নিজের নতুন ছবি ‘উইকেড: ফর গুড’র এশীয় প্রিমিয়ার হয়েছে। সেখানে অংশ নেন মার্কিন তারকা আরিয়ানা গ্র্যান্ডে। এসময় তার সামনে দৌড়ে যাওয়ায় এক অস্ট্রেলীয় নাগরিককে ৯ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। খবরটি নিশ্চিত করেছে বিবিসি।
গত সপ্তাহে ইউনিভার্সাল স্টুডিওস প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গ্র্যান্ডে ও ছবির অন্য শিল্পীরা যখন দর্শকদের উদ্দেশে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিলেন, তখন ২৬ বছর বয়সী জনসন ওয়েন নামে ওই ব্যক্তি হঠাৎ নিরাপত্তা ব্যারিকেড টপকে অভিনেত্রীর গলায় হাত জড়িয়ে ধরে। মুহূর্তটির ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়।
ভিডিওতে দেখা যায়, গ্র্যান্ডে বিস্মিত হয়ে সরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে তার সহ-অভিনেত্রী সিনথিয়া এরিভো দ্রুত এগিয়ে এসে তাকে সুরক্ষা দেন। পরে নিরাপত্তাকর্মীরা ওয়েনকে ধরে ব্যারিকেডের ওপারে ফেলে দেন। ঘটনার পর কয়েক ঘণ্টা পরই তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ‘সার্বজনিক বিরক্তি’ সৃষ্টির অভিযোগে মামলা হয়।
রায় ঘোষণার সময় জেলা বিচারক ক্রিস্টোফার গোহ বলেন, ‘এই কাজটি পরিকল্পিত ছিল।’
আইনে সর্বোচ্চ তিন মাসের কারাদণ্ড বা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ডের বিধান থাকলেও আদালত ৯ দিনের সাজা দেয়।
আদালতে সাদা পোশাকে ভিডিও সংযোগে উপস্থিত ওয়েন প্রথমে অভিযোগ বুঝতে না পারলেও পরে দোষ স্বীকার করেন। বিচারক বলেন, ওয়েন অতীতেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন যা ভবিষ্যতেও একই আচরণের ঝুঁকি নির্দেশ করে।
গোহ বলেন, ‘আপনি কেবল নিজের কথা ভেবেছেন, অন্যের নিরাপত্তার কথা ভাবেননি। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি কাজেরই পরিণতি আছে।’ শাস্তি লঘু করার বিষয়ে মতামত জানতে চাইলে ওয়েন জানান, ‘আমি আর এমন করব না।’
বিচারক আরও বলেন, ‘সিঙ্গাপুরের মতো নিরাপদ দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে এমন আচরণকে কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। ইতোমধ্যে চার দিন কারাভোগ করা ওয়েনকে বাকি পাঁচ দিন সাজা কাটাতে হবে। মুক্তির পর তার বিরুদ্ধে আরও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না, তা নিশ্চিত নয়।’
এ ঘটনার মধ্যেও প্রিমিয়ার অনুষ্ঠান স্বাভাবিকভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। সহশিল্পীরা গ্র্যান্ডেকে ঘিরে সমর্থন জানিয়ে আবারও হলুদ কার্পেটে হাঁটা শুরু করেন।
৩২ বছর বয়সী গ্র্যান্ডে কিশোর বয়সে মঞ্চনাটক দিয়ে অভিনয়জীবন শুরু করে পরে সংগীতজগতে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ২০১৭ সালে ম্যানচেস্টারে তাঁর কনসার্টে বোমা হামলায় ২২ জন নিহত ও হাজারের বেশি মানুষ আহত হন, যা গ্র্যান্ডেকে তীব্র মানসিক আঘাত ও পরবর্তী মানসিক চাপজনিত রোগে ভুগতে বাধ্য করে।
