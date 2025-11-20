‘ভাসানে উজান’ দিয়ে মঞ্চে দেখা দেবেন ফেরদৌসী মজুমদার

‘ভাসানে উজান’ দিয়ে মঞ্চে দেখা দেবেন ফেরদৌসী মজুমদার
ট্যশিল্পী মো. এরশাদ হাসানের একক অভিনীত নাটক ‘ভাসানে উজান’। ২১ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি স্টুডিও থিয়েটারে এটি প্রদর্শিত হবে। এ নাটক দিয়ে দীর্ঘদিন পর মঞ্চে হাজির হচ্ছেন একক নাটকের পথিকৃৎ, মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদার। তিনি এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।
নাটকটি পরিচালনা করেছেন শুভাশীষ দত্ত তন্ময়। এটি দেশের তারুণ্যনির্ভর নাট্যসংগঠন বিবেকানন্দ থিয়েটারের ২৫তম প্রযোজনা।
‘ভাসানে উজান’ নাটকটি দস্তয়ভস্কির ছোটগল্প ‘দ্য জেন্টেল স্পিরিট’ অবলম্বনে নাট্যকার অপূর্ব কুমার কুণ্ডু রূপান্তর করেছেন। মঞ্চ ও আলোর নেপথ্যে কাজ করেছেন পলাশ হেন্ড্রি সেন।
সংগীতে আছেন হামিদুর রহমান পাপ্পু। পোশাকের নকশা করেছেন এনাম তারা সাকি আশরাফ বোয়ারী। কোরিওগ্রাফিতে রবিন বসাক নাটক ও যাত্রার অভিনয় আঙ্গিকে সমন্বয় করেছেন।
রূপসজ্জায় শুভাশীষ দত্ত তন্ময় চেষ্টা করেছেন মানুষের মানসিক চিত্রকে রঙের মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলার।
এলআইএ