ভারতীয় পতাকা উড়িয়ে ক্ষমা চাইলেন পাকিস্তানি গায়ক

ভারতীয় পতাকা উড়িয়ে ক্ষমা চাইলেন পাকিস্তানি গায়ক
নেপালে এক কনসার্টে ভারতের পতাকা কাঁধে জড়িয়েছেন। এরপর সেই পতাকা তিনি হাওয়ায় উড়িয়েছেন। এই ভিডিও ভাইরাল হতেই কটাক্ষের মুখে পড়েন পাকিস্তানি তরুণ গায়ক তালহা আনজুম। বাধ্য হয়ে অবশেষে বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) পাকিস্তানি ভক্তদের কাছে সরাসরি ক্ষমা চাইলেন এই জনপ্রিয় র্যাপার।
৩৬৫ নিউজের সকালবেলার অনুষ্ঠান রাইজ অ্যান্ড শাইনে নাদিয়া খান ও জোহাইব হাসানের প্রশ্নের মুখে আনজুম সেই ঘটনার ব্যাখ্যা দেন। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সেই ভিডিওতে দেখা যায়, গান পরিবেশনের সময় দর্শকসারিতে থাকা এক ব্যক্তি তাকে ভারতের পতাকা এগিয়ে দিলে তিনি সেটি নেড়ে দেখান এবং পরে কাঁধে জড়িয়ে নেন। এই মুহূর্তটিই অনলাইনে ঝড় তোলে।
আনজুম বলেন, মঞ্চে পরিস্থিতি পুরো ভিন্ন ছিল। তিনি তখন গাইছিলেন ‘কাউন তালহা’। যা একজন ভারতীয় র্যাপারকে উদ্দেশ করে করা গান। সে সময় ভারতীয় এক ভক্ত পতাকাটি তুলে দিলে তিনি মনে করেছিলেন, এটি সমর্থনের ইঙ্গিত।
তার ভাষায়, ‘আমি ‘কাউন তালহা’ পরিবেশন করছিলাম। তখন একজন ভারতীয় যুবক আমাকে পতাকাটা দেয়। মুহূর্তের উত্তেজনায় আমি সেটি নিয়ে ফেলি। সম্মানের সঙ্গেই আমাকে দেওয়া হয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল, তারা উপস্থিত হয়ে আমাকে সমর্থন দেখাচ্ছে।’
উপস্থাপক নাদিয়া খান প্রশ্ন তুলেন, তিনি পতাকাটি এক পাশে রাখতে পারতেন কি না? আনজুম স্বীকার করেন তিনি বুঝতেই পারেননি কতক্ষণ সেটি হাতে ছিল। তার ভাষ্য, ‘উত্তেজনার মধ্যে বুঝিনি কতক্ষণ আমি পতাকাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।’
পারফরম্যান্সের পর কয়েকদিন ধরে সামাজিক মাধ্যমে তাকে নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছিল। বিশেষ করে তিনি প্রথম দিকে উল্টো সুরে মন্তব্য করে বলেছিলেন, ‘প্রয়োজনে আবারও করব।’ তখন তিনি লিখেছিলেন, ‘আমার মনে ঘৃণার জায়গা নেই। আমার শিল্পের কোনো সীমারেখা নেই। যদি ভারতের পতাকা তোলায় বিতর্ক হয়, হোক। আবারও করব…।’
তবে অনুষ্ঠানে জোহাইব হাসান জানতে চান, এবারের ক্ষমা কি নিঃশর্ত? তালহা স্পষ্ট করেই বলেন, ‘হ্যাঁ’।
তিনি বলেন, ‘আমার আচরণে যাদের মন কেঁদেছে, সবার কাছে আমি ক্ষমা চাই। আপনারা না থাকলে আমি কিছুই নই। আমি আছি পাকিস্তানের জন্যই। যেখানেই যাই, সবাই আমাকে পাকিস্তানের শীর্ষ র্যাপার বলে পরিচয় করিয়ে দেয়।’
স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হয়তো এটি দুই দেশের মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসার একটি সুন্দর মুহূর্ত হিসেবে দেখা যেত। কিন্তু পাকিস্তান-ভারত সম্পর্ক বর্তমানে অত্যন্ত টানটান। গত মে মাসের সংঘাতের পর দুই দেশের সাংস্কৃতিক আদান প্রদান প্রায় বন্ধ। ভারতীয় প্ল্যাটফর্মগুলো পাকিস্তানি গান সরিয়ে ফেলেছে, পাকিস্তানি শিল্পীদের সামাজিক মাধ্যম অ্যাকাউন্টও নানা জায়গায় বাধার মুখে। ভারতীয় ভক্তরা এখন ভিপিএন ব্যবহার করে আগের মতো কনটেন্ট দেখতে বাধ্য হচ্ছেন।
এমন অবস্থায় একজন পাকিস্তানি শিল্পীর হাতে ভারতীয় পতাকা ওঠা-নামা অধিকাংশ মানুষই ভালো চোখে দেখেনি।
