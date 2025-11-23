ভূমিকম্পে মারা গেছেন কুরুলুস উসমানের অভিনেতাসহ যেসব তারকা

  2. বিনোদন

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৫৮ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
‘কুরুলুস উসমান’-এর অভিনেতা জাগদুশ জানকায়া এবং তার স্ত্রী সংগীতশিল্পী জিলান টাইগ্রিস

ভূমিকম্প এমনই এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা মুহূর্তেই নিভিয়ে দেয় কত আলো, কেড়ে নেয় বহু প্রিয় মুখ। সাম্প্রতিক সময়সহ অতীতে বিভিন্ন দেশ ভয়াবহ ভূমিকম্পের মুখোমুখি হয়েছে। ঝরে গেছে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ। সেই তালিকায় আছেন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিরাও।

বিশ্বের নানা দেশের জনপ্রিয় অনেক তারকাও প্রাণ হারিয়েছেন ভূমিকম্পে।

তুরস্ক
২০২৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারির তুরস্ক-সিরিয়ার ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। সেই দুর্যোগ কেড়ে নেয় অনেক প্রাণ। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে মারা যান জনপ্রিয় তুর্কি ড্রামা সিরিজ ‘কুরুলুস উসমান’-এর অভিনেতা জাগদুশ জানকায়া এবং তার স্ত্রী সুপরিচিত সংগীতশিল্পী জিলান টাইগ্রিস।

একই ঘটনায় জীবন হারান তুর্কি অভিনেত্রী এমেল আতিচি এবং তার ছোট মেয়ে।

চীন
তুর্কি নাগরিক ইদ্রিস তালহা কার্তাভ চীনে পরিচিত ছিলেন ‘তাং শিয়াওকিয়াং’ নামে। তিনি নিয়মিত ছিলেন জনপ্রিয় টিভি শো ‘ইনফরমাল টকস’-এ। তুরস্কের সংস্কৃতি, ইতিহাস আর তার রসিক উপস্থাপনায় মুগ্ধ হতো দর্শক। ২০২৩ সালের এক ভূমিকম্পে সেই প্রিয় মুখকেও হারাতে হয়।

২০২৩ সালে এক ভূমিকম্পে মারা যান ইদ্রিস তালহা কার্তাভ

তুর্কি নাগরিক ইদ্রিস তালহা কার্তাভ

মেক্সিকো
১৯৮৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর মেক্সিকো সিটিতে আঘাত হানা বিধ্বংসী ভূমিকম্পে প্রাণ হারান কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী রড্রিগো গঞ্জালেজ। ফোক-রক ঘরানায় জনপ্রিয় এই শিল্পী তার গানে তুলে ধরতেন সমাজ, রাজনীতি, দুর্নীতি এবং নিম্নবিত্ত মানুষের সংগ্রামের বাস্তব চিত্র। ভূমিকম্পের সময় তিনি অবস্থান করছিলেন জুয়ারেজ কলোনির একটি অ্যাপার্টমেন্টে। সেখানেই চিরবিদায় নেন এই কিংবদন্তি।

ভূমিকম্পে প্রাণ হারান কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী রড্রিগো গঞ্জালেজ

ইরান
২০০৩ সালের বাম ভূমিকম্পে প্রাণ হারান ইরানের প্রখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী ইরাজ বাস্তামি। মাত্র ৪৬ বছর বয়সে থেমে যায় তার জীবনের সুর। বিখ্যাত সংগীত পরিবারে জন্ম নেওয়া এই শিল্পীর কণ্ঠ ছিল ফার্সি সংগীত জগতের অন্যতম উজ্জ্বল সম্পদ।

 

ইরানের প্রখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী ইরাজ বাস্তামি

 

