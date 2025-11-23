স্বামী আইসিইউতে, দোয়া চাইলেন অভিনেত্রী বারিশা হক

স্বামী আইসিইউতে, দোয়া চাইলেন অভিনেত্রী বারিশা হক
দেশের শোবিজ অঙ্গনের পরিচিত মুখ অভিনেত্রী বারিশা হক। অভিনয়ের পাশাপাশি মডেলিং, উপস্থাপনা ও বিভিন্ন ব্র্যান্ড প্রমোটিংয়ের কাজেও নিয়মিত যুক্ত থাকেন তিনি। নানা সময় বিভিন্ন কারণে এই মডেল আলোচনা ও চর্চায় আসেন।
গুরুতর অসুস্থ হয়ে বারিশা হকের স্বামী আলভী রায়হান সীমান্ত রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি হয়েছেন। বিষয়টি নিজেই জানিয়েছেন বারিশা।
আজ (২৩ নভেম্বর) রোববার দুপুরে ফেসবুকে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘আমার হাজবেন্ডকে হসপিটালের আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে। সবাই দোয়া করেন প্লিজ। আল্লাহ ভরসা।’
বারিশা হক একাধারে একজন উপস্থাপিকা, নৃত্যশিল্পী, মডেল ও অভিনেত্রী। ২০০৮ সালে বিটিভির কুইজ শো ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার মাধ্যমে তার মিডিয়ায় পথচলা শুরু। বুলবুল ললিতকলা একাডেমি থেকে তিনি ক্লাসিক্যাল নৃত্যে প্রশিক্ষণ নেন।
উপস্থাপনা ও নৃত্যের পাশাপাশি অল্প সময়েই বেশ কিছু নাটকে অভিনয় করে নিজের অবস্থান তৈরি করেন। বর্তমানে অভিনয় বা মডেলিংয়ের চেয়ে ব্র্যান্ড প্রমোশনের কাজেই বেশি ব্যস্ত সময় কাটছে তার।
