হঠাৎ ক্ষোভের পোস্ট সোহেল রানার, নিজের সংবাদ প্রচার না করার অনুরোধ
সামাজিক মাধ্যমে বরাবরই সক্রিয় জনপ্রিয় চিত্রনায়ক সোহেল রানা। সমসাময়িক নানা ইস্যুতেই খোলামেলা মত দেন তিনি। তবে এবার একেবারেই ভিন্ন সুর-নিজেকে নিয়ে সংবাদ প্রচার না করার আহ্বান জানালেন এই পর্দার ‘মাসুদ রানা’।
আজ (২৩ নভেম্বর) দুপুরে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি দীর্ঘ স্ট্যাটাস দেন সোহেল রানা। সেখানে তিনি লেখেন, ‘দুঃখে সহমর্মিতা জানানোর জন্য যদি শতজন বন্ধু না থাকে, তাহলে কয়েক লাখ বন্ধু–ফলোয়ার থাকার কোনো অর্থ দেখি না। অকারণে যারা আমাকে অনুসরণ করছেন, তাদের বিনয়ের সঙ্গে সরে যাওয়ার অনুরোধ করছি। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন।’
আরেক অংশে সাংবাদিকদের উদ্দেশে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি লেখেন, ‘টেলিভিশন–সংবাদপত্র–সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা সাংবাদিক আছেন, তারা যে ভাষায় সংবাদ পরিবেশন করে তৃপ্তি পান-সেই তৃপ্তি নিয়েই থাকুন। আমার বা আমার আশপাশের কারও বিষয়ে চলচ্চিত্রজগতের কোনো সংবাদ প্রকাশ না করলেই আমি খুশি হব।’ শেষে তিনি তাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন।
হঠাৎ এমন পোস্ট কেন-জানতে সোহেল রানার ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।
এরই মধ্যে শোকও আঘাত হেনেছে সোহেল রানার পরিবারে। চলচ্চিত্র প্রযোজক ও অভিনেতা কামাল পারভেজ, যিনি সোহেল রানার ভাই, গতকাল শনিবার (২২ নভেম্বর) ভোর ৪টার দিকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
‘বিশ্বপ্রেমিক’, ‘বীরপুরুষ’, ‘আমি শাহেনশাহ’, ‘খুনের পরিণাম’ ও ‘চারদিকে অন্ধকার’সহ বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেছিলেন কামাল পারভেজ।
