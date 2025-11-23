অনিশ্চয়তায় শাকিব খানের ‘প্রিন্স’

অনিশ্চয়তায় শাকিব খানের ‘প্রিন্স’
নির্মাতা আবু হায়াত মাহমুদের প্রথম চলচ্চিত্র ‘প্রিন্স’। এতে নাম ভূমিকায় দেখা যাবে দেশের সেরা জনপ্রিয় নায়ক শাকিব খানকে। ছবিটিতে থাকবেন আন্তর্জাতিক শিল্পীরাও। এরইমধ্যে সিনেমাটি নিয়ে শাকিব ভক্তদের উত্তেজনা তুঙ্গে। কথা চলছিলো আসছে রোজার ঈদে মুক্তি পাবে ‘প্রিন্স’।
সেই টার্গেট নিয়েই চলছে পরিকল্পনা। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা যাবে কি না তা নিয়ে এখন সংশয় তৈরি হয়েছে। যোগাযোগ করা হলে আবু হায়াত মাহমুদ অবশ্য শুটিং শুরুর অনিশ্চয়তা উড়িয়ে দিয়ে জানান, সব ঠিক থাকলে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ক্যামেরা চালু হবে।
তার ভাষায়, ‘আগামী সপ্তাহের মধ্যেই বাকি দুই নায়িকার বিষয়ে চূড়ান্ত জানাব। আমাদের লক্ষ্য রোজার ঈদেই ছবিটি মুক্তি দেওয়া।’
তবে চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলছে, যদি শুটিং নির্ধারিত সময়মতো শুরু না হয়, ঈদুল ফিতরে ছবিটি মুক্তি দেওয়া প্রায় অসম্ভব। সে ক্ষেত্রে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান পরবর্তী ঈদে ‘প্রিন্স’ মুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করছে।
সব মিলিয়ে, বড় বাজেটের বহুল আলোচিত এই সিনেমাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে সময় নিয়ে অনিশ্চয়তা। আর সেই কারণেই উঠেছে শাকিবের ‘প্রিন্স’ নিয়ে শঙ্কা।
ঘোষণা করা হয়েছিল ছবিটিতে শাকিবের বিপরীতে থাকবেন একাধিক নায়িকা। এরমধ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে এতে থাকছেন তাসনিয়া ফারিণ। পাশাপাশি আরও দুই নায়িকার থাকা নিশ্চিত হলেও তাদের নাম এখনো প্রকাশ করেনি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। এতে বলিউড অভিনেতা জ্যাকি শ্রফের অভিনয়ের কথাও চলছে।
বড় বাজেট, বড় পরিকল্পনা মিলিয়ে ‘প্রিন্স’কে ঘিরে প্রত্যাশা ব্যাপক। ছবির বেশির ভাগ শুটিং হবে ভারতে।
