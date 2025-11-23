আবারও সাংবাদিকতায় ফেরার ইচ্ছা হাসান মাসুদের

আবারও সাংবাদিকতায় ফেরার ইচ্ছা হাসান মাসুদের
সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন, সাংবাদিকতা ও অভিনয়- তিন অঙ্গনেই সফল পথচলা হাসান মাসুদের। একসময় পর্দায় নিয়মিত থাকলেও বেশ কিছু বছর ধরেই আড়ালে এ অভিনেতা। এরই মধ্যে জানালেন, অভিনয়ে নয়, বরং পুরনো পেশা সাংবাদিকতায় ফেরাই এখন তার মূল ইচ্ছে।
সম্প্রতি বেসরকারি একটি টিভিতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হাসান মাসুদ বলেন, ‘এখন ঘুরি–ফিরি আর খাই। অভিনয় নিয়মিত করি না, শুধু টুকটাক বিজ্ঞাপনের কাজ করি।’
ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল বিবিসিতে কাজ করার। সে স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় জীবনে আর কোনো আক্ষেপ নেই জানিয়ে তিনি বলেন, ‘বিবিসিতে কাজ করেছি-এটাই আমার জীবনের বড় পাওয়া। সাংবাদিকতা না করলেও সেটা ধারণ করি সবসময়ই। সামনে আবার সাংবাদিকতায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছি।’
অভিনয় তাকে পরিচিতি দিয়েছে ঠিকই, তবে হৃদয়ের টান সাংবাদিকতার প্রতিই বেশি-বললেন এ অভিনেতা-সাংবাদিক,‘আমাকেও তো নিজের পছন্দের জায়গা বেছে নিতে হয়। সেখানে সাংবাদিকতা আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’
সম্প্রতি গুরুতর অসুস্থত হয়েছিলেন হাসান মাসুদ। গত মাসে তিনি ইস্কেমিক স্ট্রোক ও মাইল্ড হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হন। ২৭ অক্টোবর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর চলতি মাসের ১৬ তারিখে ছাড়পত্র পেয়েছেন। সুস্থতার পর নতুন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও জানিয়েছেন তিনি।
তার ভাষায়, ‘স্ট্রোক থেকে নতুন জীবন পেলাম। এখন আল্লাহ যা রাখবেন তাই করব। তবে আমার ইচ্ছে আছে কোনো গণমাধ্যমে হেড অব নিউজ হিসেবে কাজ করার।’
১৯৮৫ সালে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন হাসান মাসুদ। মাত্র সাত বছরের মাথায়, ১৯৯২ সালে ক্যাপ্টেন পদ থেকে অবসর নিয়ে যুক্ত হন ক্রীড়া সাংবাদিকতায়। পরে বিবিসি বাংলা বিভাগে ২০০৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কাজ করেন তিনি।
সাংবাদিকতা ছাড়ার পর মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর ‘ব্যাচেলর’ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তার রুপালি পর্দায় যাত্রা। পরে ‘মেড ইন বাংলাদেশ’-এ অভিনয় করেন এবং টেলিভিশন নাটকেই বেশি জনপ্রিয়তা পান।
তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে- ‘হাউসফুল’, ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’, ‘এফডিসি’, ‘বউ’, ‘খুনসুটি’, ‘গ্র্যাজুয়েট’, ‘রঙের দুনিয়া’, ‘আমাদের সংসার’, ‘গণি সাহেবের শেষ কিছুদিন’, ‘বাতাসের ঘর’ ও ‘প্রভাতী সবুজ সংঘ’।
