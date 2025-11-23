বাংলাদেশের ‘বাড়ির নাম শাহানা’ অস্কার যোগ্য তালিকায়

বাংলাদেশের ‘বাড়ির নাম শাহানা’ অস্কার যোগ্য তালিকায়
প্রতি বছরেই অস্কারের আসর বিশ্বের সিনেমাগুলোর মহামিলনের উৎসবে পরিণত হয়। এবারও চলচ্চিত্র অ্যাকাডেমি ঘোষণা করেছে তথ্যচিত্র, অ্যানিমেশন ও আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য- এই তিন প্রধান বিভাগে যোগ্য চলচ্চিত্রের তালিকা।
বৈচিত্র্যময় এই তালিকা শুধুই নামের সমাহার নয়। এ যেন বিশ্বের নানা সংস্কৃতি, ভাষা ও স্বপ্নের বর্ণময় ছায়াপ্রতিকৃতি।
বিশ্বের অসংখ্য ছবির মধ্য থেকে নির্বাচিত হয়েছে অ্যানিমেশন, তথ্যচিত্র এবং আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য শ্রেণির যোগ্য নির্মাণ। বাংলাদেশের জন্য বিশেষ গর্বের বিষয় হলো বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে অস্কারে যোগ্যতার তালিকায় স্থান পেয়েছে ‘বাড়ির নাম শাহানা’ ছবিটি। এটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করবে বলেই প্রত্যাশা সবার।
আরও পড়ুন
অনিশ্চয়তায় শাকিব খানের ‘প্রিন্স’
স্বামী আইসিইউতে, দোয়া চাইলেন অভিনেত্রী বারিশা হক
অ্যাকাডেমির ঘোষণায় জানা গেছে, এবার প্রতিযোগিতায় রয়েছে তিন শতাধিক চলচ্চিত্র। হলিউডের সীমা ছাড়িয়ে যুদ্ধ, ইতিহাস, মানবাধিকার, বাস্তবতা এবং অ্যানিমেশনের কল্পজগত সবকিছুর গল্পই রয়েছে এই তালিকায়।
আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য বিভাগে এবার রয়েছে ৮৬টি দেশ ও অঞ্চলের ছবি। নরওয়ের ‘সেন্টিমেন্টাল মূল্যবোধ’, স্পেনের ‘সিরাত’, ব্রাজিলের ‘গোপন দূত’, টিউনিসিয়ার ‘হিন্দ রাজাবের কণ্ঠ’। প্রতিটি সিনেমাই নিজ নিজ দেশের সংস্কৃতি আর ইতিহাসকে তুলে ধরেছে।
অ্যানিমেশন বিভাগে স্থান পেয়েছে ৩৫টি ছবি। বড় নির্মাতার বহুল প্রতীক্ষিত কাজ থেকে শুরু করে এশিয়ার তরুণ নির্মাতাদের সাহসী পরীক্ষামূলক প্রয়াস সবই রয়েছে এখানে। বহুল চর্চিত ‘জুটোপিয়া ২’, কোরিয়ার আলোচিত ‘কে-পপ দানব বধ’, জাপানের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ‘অনন্ত প্রাসাদ’ মিলিয়ে অ্যানিমেশন বিভাগ এবার সবচেয়ে প্রতিযোগিতাপূর্ণ তালিকাগুলোর একটি হয়ে উঠেছে।
তথ্যচিত্র বিভাগে রয়েছে রেকর্ড ২০১টি ছবি। সামাজিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, ব্যক্তিজীবনের সংগ্রাম থেকে শুরু করে যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চল ও মানবিক বিপর্যয়ের গল্প উঠে এসেছে। দৃষ্টি কাড়ছে আই ওয়েইওয়ের ‘তুরানদত’ ও ‘উন্মোচনের যুগ’। আরও আছে বহু শক্তিশালী নির্মাণ।
ডিসেম্বরেই প্রকাশ হবে ১৫টি সংক্ষিপ্ত তালিকা। তারপরই শুরু হবে চূড়ান্ত মনোনয়নের প্রতিযোগিতা। কিছু বিভাগে রয়েছে কঠোর নিয়ম। ডিসেম্বরের মধ্যেই তৈরি হবে সংক্ষিপ্ত তালিকা। আগামী ২২ জানুয়ারি ঘোষণা করা হবে চূড়ান্ত মনোনয়ন।
প্রসঙ্গত, বিচ্ছেদের পরও নিজের মত করে বাঁচতে চাওয়া এক নারীর অদম্য লড়াইয়ের গল্পের সিনেমা ‘বাড়ির নাম শাহানা’। গুপী বাঘা প্রোডাকশন্স লিমিটেড ও কমলা কালেক্টিভের প্রযোজনায় সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন লীসা গাজী। সিনেমায় দীপা চরিত্রে অভিনয় করেছেন আনান সিদ্দীকা। এ ছাড়া আছেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, লুৎফর রহমান জর্জ, ইরেশ যাকের, কাজী রুমা, কামরুন্নাহার মুন্নীসহ অনেকে।
লীসা গাজীর সঙ্গে যৌথভাবে সিনেমাটির চিত্রনাট্য করেছেন আনান সিদ্দীকা।
এলআইএ/জেআইএম