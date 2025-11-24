বাবা হাজতে, লাঞ্ছিত ভক্তদের নিয়ে যা বললেন আবুল সরকারের মেয়ে

বাবা হাজতে, লাঞ্ছিত ভক্তদের নিয়ে যা বললেন আবুল সরকারের মেয়ে
ধর্ম অবমাননার অভিযোগে বাউলশিল্পী আবুল সরকারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরপর থেকে চরম দুঃসময় পার করছেন শিল্পীর পরিবার। সামাজিক মাধ্যমে এক আবেগঘন পোস্টে নিজের অসহায় পরিস্থিতির কথা জানিয়েছেন তার মেয়ে জলের গান ব্যান্ডদলের সদস্য কণ্ঠশিল্পী ইন্নিমা রোশনি। জানিয়েছেন, ঘরবাড়িতে হামলার আশঙ্কায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তিনি।
মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার জাবরা এলাকায় এক পালাগানের আসরে আবুল সরকার সংগীত পরিবেশন করেন। সেই পরিবেশনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ‘মহান আল্লাহ তায়ালাকে নিয়ে অশালীন কটূক্তি’ করার অভিযোগ তুলে স্থানীয় আলেম-ওলামা ও তৌহিদি জনতা মানববন্ধন করে।
পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ১৯ নভেম্বর রাতে মাদারীপুরের একটি গানের আসর থেকে আবুল সরকারকে আটক করে মানিকগঞ্জ জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। পরদিন সকালে তাকে জেলা ডিবি কার্যালয়ে আনা হয়। পরে মুফতি মো. আবদুল্লাহ বাদী হয়ে ঘিওর থানায় মামলা করলে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।
জানা গেছে, রোববার মানিকগঞ্জে তৌহিদি জনতার ব্যানারে বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে আবুল সরকারের ভক্তরা তার মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন করলে এক পর্যায়ে তৌহিদি জনতার একটি অংশ তাদের ওপর চড়াও হয়। এতে তিন-চারজন আহত হন। পরে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এখন পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।
ঘটনার পর ফেসবুকে বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেন ইন্নিমা রোশনি। সেখানে আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে দেখা যায়। সঙ্গে তিনি লিখেন, ‘আপনারা সবাই হয়তো জানেন আমি এবং আমার পরিবার কী রকম একটা কঠিন সময় পার করছি। এমন একটা দুঃসময়কে যারা আরও বেশি দুর্বিসহ করে তোলার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাদেরকে আমার খুব বেশি কিছু বলার নাই। শুধু বলতে চাই, আপনাদের জীবনে যেন কখনও এই রকম দুর্বিসহ দুঃসময় নেমে না আসে।
আসলে একসাথে অনেক কিছু প্রসেস করতে হচ্ছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলতে হচ্ছে সবসময়। কারা কখন গিয়ে আমাদের ঘর ভাঙ্গে, কখন আমার পরিবারের কারও উপর আঘাত হানে এসব নানা বিধ চিন্তা মাথায় নিয়ে বাঁচতে হচ্ছে। সবকিছু মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। যেই মানুষগুলা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদেরকে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো আমি জানি না। আমি প্রচণ্ড কৃতজ্ঞ! প্রচণ্ড!’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি আমার দায়িত্ব সর্বোচ্চটুকু পালন করে যাওয়ার চেষ্টা করছি। যারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, যেই বাউল ভাইরা আজ আহত হয়েছেন তারা আসলে আমার পরিবার, আমরা একে অপরের জন্য বাঁচি, আমরা একে অপরের পাশেই আছি। আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, সুস্থ থাকবেন।’
