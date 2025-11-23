বক্স অফিসে ঝড় তুলে প্রথম দিনেই আয় ৬১৪ কোটি টাকা

বক্স অফিসে ঝড় তুলে প্রথম দিনেই আয় ৬১৪ কোটি টাকা
ইউনিভার্সাল পিকচার্সের মিউজিক্যাল সিক্যুয়েল ‘উইকড: ফর গুড’ মুক্তি পেয়ে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। উত্তর আমেরিকার ৪,১১৫টি প্রেক্ষাগৃহে শুক্রবার ও প্রিভিউ প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রথম দিনেই ছবিটি আয় করেছে ৬৮.৬ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশি টাকায় এর মূল্য ৬১৪ কোটিরও বেশি।
এই আয়ের ফলে চলমান সপ্তাহান্তে এটি প্রায় ১৫১.৫ মিলিয়ন ডলারের উদ্বোধনী আয় করার পথে রয়েছে।
ব্রডওয়ে অভিযোজিত সিনেমার ইতিহাসে সর্বোচ্চ এবং ইউনিভার্সাল পিকচার্সের রিলিজের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয় এটি। কেবলমাত্র ‘জুরাসিক ওয়ার্ল্ড’ ছবিটিই ‘উইকড: ফর গুড’র সামনে রয়েছে।
আগের বছরের প্রথম ‘উইকড’-এর প্রিভিউয়ে ১১২ মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছিল। সেটিও এবার অনেকটাই ছাড়িয়ে গেছে।
‘উইকড: ফর গুড’-এর প্রথম দিন আয় ৬৮.৬ মিলিয়ন ডলার হলেও এতে অন্তর্ভুক্ত সোমবার ও বুধবারের প্রিভিউ প্রদর্শনের ১২.৬ মিলিয়নও। অ্যামাজন প্রাইম সদস্যদের জন্য এবং ভক্তদের জন্য বিশেষ ডাবল ফিচার প্রদর্শন আয়কে আরও বাড়িয়েছে।
আইমেক্স, ফোরডিএক্স এবং স্ক্রিনএক্স প্রিমিয়াম প্রদর্শনীর মাধ্যমে সিনেমার আয় আরও বাড়েছে। বিশেষ করে ফোরডিএক্স-এ ৯২২,০০০ এবং স্ক্রিনএক্স-এ ১ মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে। এটি প্রথম ‘উইকড’ ছবির তুলনায় ৭০% বেশি।
সিনেমাটি সাধারণভাবে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। সিনেমাস্কোরের তথ্য অনুযায়ী দর্শকরা ‘এ’ গ্রেড দিয়েছেন ছবিটিকে।
‘উইকড: ফর গুড’ এর উদ্বোধনী আয় এবং দর্শক প্রতিধ্বনি উত্তর আমেরিকার সিনেমা হলে বড় ব্লকবাস্টার ফেরানোর সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। এটি প্রিমিয়াম প্রদর্শন এবং ভক্তের আগ্রহের কারণে চলতি বছর সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়ে ফেলতে যাচ্ছে।
