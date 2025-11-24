কিংবদন্তি জার্মান অভিনেতা উডো কিরের মৃত্যু
জার্মান অভিনেতা ও সংস্কৃতি আইকন উডো কির মারা গেছেন। তার পার্টনার শিল্পী ডেলবার্ট ম্যাকব্রাইডের তথ্য অনুযায়ী, রবিবার সকালের দিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।
উডো কিরের অভিনয় জীবন অসাধারণ বিস্তৃত। তিনি ২ শতাধিক চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন। বিশেষ করে অ্যান্ডি ওয়ারহল পরিচালিত দুই চলচ্চিত্র ‘ফ্লেশ ফর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’ (১৯৭৩) এবং ‘ব্লাড ফর ড্রাকুলা’ (১৯৭৪)-এ প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। এই চলচ্চিত্রগুলোতে কির ভয়ের সঙ্গে কমেডির মিশ্রণে চরিত্রগুলোকে নতুন মাত্রা দেন।
পরবর্তী দুই দশক ধরে কির ইউরোপে কাজ চালিয়ে যান। তিনি কিংবদন্তি পরিচালক রেইনার ভেরনার ফাসবিন্ডারের সঙ্গে ‘দ্য স্টেশনমাস্টার্স ওয়াইফ’, ‘দ্য থার্ড জেনারেশন’ এবং ‘লিলি মারলেন’-এর মতো ছবিতে অভিনয় করেন। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে গাস ভ্যান স্যান্টের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। তিনি কিরকে আমেরিকায় কাজের অনুমতি এবং চলচ্চিত্র শ্রমিক কার্ড পেতে সাহায্য করেন।
১৯৯১ সালে ‘মাই ওন প্রাইভেট আইডাহো’ চলচ্চিত্রে তিনি রিভার ফিনিক্স ও কিয়ানু রিভসের সঙ্গে অভিনয় করেন। এসময় থেকেই তিনি লার্স ভন ট্রিয়ার পরিচালিত বহু চলচ্চিত্রে কাজ করেন। এর মধ্যে ‘ইপিডেমিক’, ‘ইউরোপা’, ‘ব্রেকিং দ্য ওয়েভস’, ‘ড্যান্সার ইন দ্য ডার্ক’, ‘ডগভিল’, ‘মেলানকোলিয়া’ এবং ‘নিমফোম্যানিয়াক: ভলিউম টু’-এর মতো ছবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
কির হলিউডের বড় সিনেমাতেও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। যেমন ‘এইস ভেঞ্চুরা: পেট ডিটেকটিভ’, ‘আর্মাগেডন’ ও ‘ব্লেড’। ১৯৯২ সালে তিনি ম্যাডোনার ‘সেক্স’ বই এবং ‘এরোটিকা’ অ্যালবামের মিউজিক ভিডিওতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।
উডো কিরের জন্ম কোলোনে, জার্মানিতে। যুদ্ধকালীন সময়ে হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করেন। পরে লন্ডনে চলে যান এবং সেখান থেকে তার অভিনয় জীবন শুরু। দীর্ঘ কয়েক দশক ইউরোপ ও আমেরিকায় কাজ করার পর কির লস অ্যাঞ্জেলস ও পাম স্প্রিংসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন।
তিনি শিল্প, স্থাপত্য এবং সংগ্রহশিল্পেও আগ্রহী ছিলেন এবং পাম স্প্রিংস চলচ্চিত্র উৎসবে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন।
উডো কিরের মৃত্যু বিশ্ব চলচ্চিত্রের এক যুগের সমাপ্তি চিহ্নিত করল। তিনি সাদাসিধে, নম্র ও উষ্ণ চরিত্রের মানুষ হিসেবেও প্রশংসিত ছিলেন।
