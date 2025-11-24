পারিবারিক ছবি প্রকাশ করে প্রশংসিত রুনা খান
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুনা খান সোশ্যাল মিডিয়ায় আবারও নজর কেড়েছেন। এবার স্বামী এষণ ওয়াহিদের জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত এক বিশেষ পোস্টের মাধ্যমে।
রুনা খান শেয়ার করেছেন একগুচ্ছ পারিবারিক ছবি, যেখানে দেখা যাচ্ছে স্বামী ও মেয়ে রাজেশ্বরীর সঙ্গে তার মিষ্টি মুহূর্তগুলো। ছবির ক্যাপশনে রুনা লিখেছেন, ‘শুধুমাত্র তোমাকে আমি মনে করি আমার জীবনে “আশীর্বাদ”। জীবনের বাদবাকি সবই আমি সর্বোচ্চ শ্রম দিয়ে অর্জন করেছি, এমনকি মেয়েও।’
মেয়ের সঙ্গে খুনসুটি করার প্রসঙ্গও টেনে তিনি যোগ করেছেন- ‘মেয়ের সাথে যখন আমার কাইজ্জা (ঝগড়া) লাগে, তখনও তুমি সবসময় আমার দলে থাকবা। আগে আমি, মনে থাকে যেন। শুভ জন্মদিন আমার ঘর-দোর-জানালা-জীবন।’
পোস্টের শেষে রুনা ভালোবাসার ইমোজি জুড়ে দেন, যা মুহূর্তের মধ্যে ভক্তদের মন জয় করেছে। মন্তব্যের ঘরে অনুরাগী ও সহকর্মীরা জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোসহ এই দম্পতির সুখ-সমৃদ্ধির জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন।
রুনা খানের কর্মজীবন শুরু হয় টেলিভিশন নাটকের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে তিনি ‘হালদা’ চলচ্চিত্রে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেত্রী বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং বাচসাস পুরস্কার জিতেছেন।
এছাড়াও তিনি ‘বালুচর’ এবং ‘ছিটকিনি’ চলচ্চিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন। বিশেষ করে ‘ছিটকিনি’ ছবিতে অভিনয়ের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর মেরিল-প্রথম আলো সমালোচক পুরস্কার অর্জন করেন।
আরও পড়ুন:
নতুন প্রেমে জড়িয়েছেন বাঁধন, শিগগিরই জানাবেন পরিচয়
আবুল সরকার গ্রেফতারসহ নানা সমালোচনার জবাব দিলেন ফারুকী
রুনা খানের এই পোস্ট প্রমাণ করে, পর্দার বাইরে ব্যক্তিজীবনেও তিনি কতটা উজ্জ্বল, হাসিখুশি এবং খুনসুটি মাখানো মুহূর্তে ভরা।
এমএমএফ/এমএস