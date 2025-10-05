ইন্দোনেশিয়ায় স্কুল ধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৬, এখনো নিখোঁজ ২৭ শিক্ষার্থী

ইন্দোনেশিয়ায় স্কুল ধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৬, এখনো নিখোঁজ ২৭ শিক্ষার্থী
ইন্দোনেশিয়ায় একটি ইসলামিক বোর্ডিং স্কুল ভবন ধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৬ জনে দাঁড়িয়েছে। এর আগের দিন পর্যন্ত সংখ্যাটি ছিল ১৬ জন। রোববার (৫ অক্টোবর) দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা এ তথ্য জানিয়েছে।
এ ঘটনায় এখনো ২৭ জন শিক্ষার্থী নিখোঁজ রয়েছে। তাদের বেশিরভাগের বয়স ১৩ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। নিখোঁজদের মরদেহ উদ্ধারে টানা সপ্তমদিনের মতো অভিযান চলছে।
গত সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) পূর্ব জাভা প্রদেশের সিদোয়ারজো শহরের আল খোজিনি ইসলামিক বোর্ডিং স্কুলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুপুরের নামাজ চলাকালে ভবনের ভিত্তি ওপরের তলায় চলমান নির্মাণকাজের চাপ সামলাতে না পেরে ধসে পড়ে এবং শতাধিক কিশোর শিক্ষার্থীর ওপর ভেঙে পড়ে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা জানিয়েছে, ক্রেন দিয়ে ধ্বংসস্তূপ সরানো হচ্ছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৬০ শতাংশ উদ্ধারকাজ সম্পন্ন হয়েছে। সোমবারের মধ্যে সব ধ্বংসস্তূপ সরানো শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
শুক্রবার থেকে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার শুরু হয়। তার আগে উদ্ধারকর্মীরা সুড়ঙ্গ কেটে শিক্ষার্থীদের নাম ধরে ডাকছিলেন এবং সেন্সর দিয়ে প্রাণের চিহ্ন খুঁজছিলেন। তবে কোনো সাড়া মেলেনি।
আল খোজিনি স্থানীয়ভাবে ‘পেসানত্রেন’ বা ইসলামিক বোর্ডিং স্কুল নামে পরিচিত। ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর দেশ। সরকারি হিসাব অনুসারে, দেশটিতে প্রায় ৪২ হাজার ইসলামিক বোর্ডিং স্কুলে ৭০ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে।
সূত্র: রয়টার্স
