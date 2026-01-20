  2. লাইফস্টাইল

গরুর গালুটি কাবাবের সহজ রেসিপি

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫২ এএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
গরুর গালুটি কাবাব, প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

নরম, সুগন্ধি আর মসলার ঝাঁঝে ভরা গালুটি কাবাব মানেই রাজকীয় স্বাদের এক বিশেষ পদ। তবে অনেকেই মনে করেন, এই কাবাব বানানো বুঝি বেশ ঝামেলার কাজ। আসলে ঠিকঠাক উপকরণ আর সহজ পদ্ধতি জানা থাকলে ঘরেই বানানো যায় গরুর গালুটি কাবাব। অতিথি আপ্যায়ন হোক বা পরিবারের জন্য বিশেষ কিছু, অল্প সময়েই তৈরি করা এই কাবাব স্বাদে ও ঘ্রাণে মন জয় করে নেবে সবার। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • গরুর কিমা ১ কেজি
  • কাঁচা পেঁপেবাটা ২ টেবিল চামচ
  • পেঁয়াজবাটা ১ কাপ
  • আদাবাটা ১ টেবিল চামচ
  • রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ
  • টক দই আধা কাপ
  • ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ
  • জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ
  • কাশ্মীরি লাল মরিচগুঁড়া ১ টেবিল চামচ
  • গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ
  • জয়ফল ও জয়ত্রীর গুঁড়া আধা চা-চামচ
  • এলাচি ও লবঙ্গগুঁড়া সামান্য
  • লবণ স্বাদমতো
  • কেওড়াজল ১ চা-চামচ
  • গোলাপজল ১ চা-চামচ
  • ঘি ৩ টেবিল চামচ

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই একটি বড় পাত্রে গরুর কিমার সঙ্গে পেঁপেবাটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর সবকিছু দিয়ে ভালোভাবে মেখে ৬ ঘণ্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দিন। এবার ম্যারিনেট করা কিমা দিয়ে পছন্দমতো আকারের কাবাব বানিয়ে নিন। এরপর একটি প্যান বা কড়াইয়ে ঘি দিয়ে অল্প আঁচে কাবাবগুলো সেঁকে নিন। দুই পাশ হালকা বাদামি হলে নামিয়ে নিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো মজাদার গরুর গালুটি কাবাব।

