গাজরের রসমালাইয়ের রেসিপি

০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
চেনা রসমালাইয়ে যদি একটু ভিন্নতার ছোঁয়া আনতে চান, তাহলে গাজরের রসমালাই হতে পারে দারুণ চমক। মিষ্টি গাজরের স্বাভাবিক রং ও হালকা সুবাসে তৈরি এই ডেজার্ট যেমন দেখতেও লোভনীয়, তেমনই স্বাদেও আলাদা। ঘরোয়া উপকরণে সহজেই বানানো যায় এই বিশেষ রসমালাই, যা উৎসব কিংবা অতিথি আপ্যায়নে এনে দেবে নতুনত্বের স্বাদ। চলুন জেনে নেওয়া যাক গাজরের রসমালাই তৈরির সহজ রেসিপি-

উপকরণ

  • গাজর ৪টা
  • সুজি ১/২ কাপ
  • তরল দুধ ১/২ কেজি
  • গুঁড়াদুধ ১ কাপ
  • চিনি ১/২ কাপ বা স্বাদমতো
  • বাদামকুচি ৩ টেবিল চামচ
  • জাফরান ১ চিমটি
  • ঘি ১ টেবিল চামচ

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই গাজর ধুয়ে কুচি করে কেটে সেদ্ধ করুন। ঠান্ডা হলে তা ব্লেন্ড করে নিন। ব্লেন্ড করা গাজর কিছুটা আলাদা বাটিতে রাখুন। এবার প্যানে ঘি দিয়ে বাকি ব্লেন্ড করা গাজর কিছুক্ষণ নেড়ে তাতে সুজি আর আধা কাপ গুঁড়াদুধ দিয়ে অনবরত নাড়তে থাকুন। হালুয়ার মতো আঠালো হয়ে এলে নামিয়ে নিন। এরপর হাত দিয়ে গোল গোল মিষ্টির মতো বানিয়ে কয়েক মিনিট ভাপ দিয়ে নিন।

অন্যদিকে তরল দুধে গুঁড়াদুধ আর চিনি মিশিয়ে জ্বাল দিন। ফুটে ওঠার পর তাতে আলাদা করে রাখা গাজর পেস্ট আর বাদামকুচি দিয়ে দিন। এবার গাজরের মিষ্টিগুলো রসে ঢেলে দিয়ে ১০ মিনিট সেদ্ধ করুণ। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো লোভনীয় স্বাদের গাজরের রসমালাই। এবার ঠান্ডা হলে ওপরে বাদামকুচি দিয়ে পরিবেশন করুণ আপনার পছন্দের পেয়ালায়।

