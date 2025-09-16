শাহরুখের কাছে পুরস্কার হারিয়ে যা বললেন মনোজ বাজপেয়ী

শাহরুখের কাছে পুরস্কার হারিয়ে যা বললেন মনোজ বাজপেয়ী
শাহরুখের কাছে পুরস্কার হারিয়ে কি কষ্ট পেয়েছেন মনোজ বাজপেয়ী? সেই প্রশ্ন উঠতেই পারে। কারণ সম্প্রতি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে মনোজ বলেছে, এই পুরস্কার নাকি গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। অথচ তিনি নিজে চারবার গ্রহণ করেছেন এটি।
বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান ‘জওয়ান’ ছবির জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিততে চলেছেন। এই ঘোষণা আসার পর থেকেই সিদ্ধান্তটি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। অনেক সমালোচক ও দর্শক মনে করেন, মনোজ বাজপেয়ীর ‘সির্ফ এক বান্দা কাফি হ্যায়’ ছবির অভিনয় অনেক বেশি প্রাপ্য ছিল।
এই বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন বাজপেয়ী। তিনি সম্প্রতি ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘এই বিতর্কে জড়ানো অর্থহীন। এটা অতীতের বিষয়, কাজেই আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। ‘সির্ফ এক বান্দা কাফি হ্যায়’ আমার চলচ্চিত্র জীবনের বিশেষ একটি কাজ। আমি এসব তুলনা বা ক্ষোভ নিয়ে কথা বলি না। এগুলো এক ধরনের পরাজিতের আলোচনা।’
চারবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জেতা এই অভিনেতা বলেন, তিনি কখনো পুরস্কারের জন্য কাজ করেন না। তার মতে, মূল সমস্যা হলো পুরস্কারগুলো কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং এখন মানুষ এগুলোকে কিভাবে দেখছে।
মনোজ বাজপেয়ী আরও বলেন, ‘এটা শুধু জাতীয় পুরস্কার নয়, সব পুরস্কার নিয়েই ভাবার সময় এসেছে। একসময় এগুলো ভীষণ সম্মানের ছিল। এখন বাণিজ্যিক দিকটাই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। আমি আমার সম্মান রক্ষা করি ছবি বাছাই করার সময়। কিন্তু প্রতিটি সংস্থাকেই তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে ভাবতে হবে। আমার কাজ সেটা নয়।’
পুরস্কারকে তিনি ‘শুধু সাজসজ্জার জিনিস’ বলেও উল্লেখ করেন। ‘আমার কাছে পুরস্কার মানে বাড়ির এক কোণে রাখা সাজসজ্জা। প্রতিদিন তো আর দাঁড়িয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে বলব না, বাহ আমি এটা পেয়েছি’- যোগ করেন তিনি।
