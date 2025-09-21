শুটিংয়ে আহত সালমান খান, এখন কেমন আছেন ভাইজান

শুটিংয়ে আহত সালমান খান, এখন কেমন আছেন ভাইজান
বলিউড ভাইজান সালমান খানের অ্যাকশন ঘরানার সিনেমা ‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’র প্রথম অংশের শুটিং ভারতের লাদাখে শেষ হয়েছে। এবার মুম্বাইয়ে সিনেমার দ্বিতীয় অংশের শুটিং শুরুর পালা। এই পুরো শুটিং হয়েছে লাদাখের বেশ দুর্গম অঞ্চলে। এ সিনেমার শুটিংয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন ভাইজান। তবে সেজন্য সিনেমার শুটিংয়ে কোনো প্রভাব পড়েনি। বরাবরের মতোই কাজের প্রতি দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়ে শুটিং শেষ করেছেন ভাইজান।
দীর্ঘ ৪৫ দিন ধরে লাদাখের বুকে চলেছে অপূর্ব লাখিয়ার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এ সিনেমার শুটিং। এই ৪৫ দিনের শুটিংয়ের মধ্যে ১৫ দিন ছিল সালমানের অংশের শুটিং। শরীরে আঘাত নিয়ে সিনেমার শুটিং শেষ করলেও আপাতত মুম্বাইয়ে দ্বিতীয় অংশের শুটিং শুরুর আগে বেশ কিছুটা বিরতি নিয়েছেন ভাইজান। শোনা যাচ্ছে, এ কারণে পিছিয়ে গিয়েছে সিনেমার শুটিং। সালমান নাকি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েই মুম্বাইয়ে ‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’ সিনেমার শুটিং শুরু করবেন বলেই শোনা যাচ্ছে।
নির্মাতা অপূর্ব লাখিয়া তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এর আগেই শেয়ার করেছেন সিনেমার শুটিং নিয়ে বিভিন্ন আপডেট। সেখানেই ৪৫ দিনে শুটিং শেষ করার কথা উল্লেখ করেছিলেন তিনি। সেসব ছবিতেই ধরা পড়েছিল ক্যামেরার নেপথ্য দৃশ্য। লাদাখের প্রতিকূল আবহাওয়ায় এত কম দিনের শিডিউলে এমন ‘হেভিওয়েট’ সিনেমার শুটিং শেষ করা যে চারটিখানি কথা নয়, তা বলাই বাহুল্য।
২০২০ সালে গালওয়ান ভ্যালির ভারত-চীন সংঘাতের প্রেক্ষাপটে তৈরি হচ্ছে সিনেমাটি। যেখানে কর্নেল বিকুমল্লা সন্তোষ বাবুর ভূমিকায় দেখা যাবে সালমান খানকে। যিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। জওয়ানের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য ব্যাপক মহড়া চালিয়েছেন ভাইজান। শুটিং শুরুর আগে প্রতিদিন প্রেশার চেম্বারে ঘাম ঝরিয়েছেন। পরিবর্তন এনেছিলেন রোজকার খাদ্যাভ্যাসেও। এখন নতুন রূপে এ সিনেমায় ভাইজানকে বড়পর্দায় দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন অনুরাগীরা।
