কে অক্ষয়ের পছন্দের নায়িকা
বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা অক্ষয় কুমার। দীর্ঘ কয়েক দশকে অনেক নায়িকার সঙ্গে অভিনয় করেছেন এ সুপার স্টার। শিল্পা শেঠি থেকে শুরু করে রবিনা ট্যান্ডন, কারিনা কাপুর খান থেকে শুরু করে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, অক্ষয়ের বিপরীতে অভিনীত নায়িকার নামের তালিকা বেশ লম্বা।
শুধু সহ অভিনেত্রীদের সঙ্গে কাজ করেছেন তা নয়, একাধিকবার একাধিক অভিনেত্রীর সঙ্গে সম্পর্কও জড়িয়েছেন অক্ষয়। কিন্তু আপনি কি জানেন অক্ষয় কুমারের পছন্দের নায়িকার কে? সম্প্রতি অক্ষয়কে তার প্রিয় নায়িকার নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি যার নাম বললেন তা শুনলে অবাক হতে হবে।
অক্ষয় বলেন, আমার পছন্দের নায়িকা হলেন ক্যাটরিনা কাইফ। যদিও আমি প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই কাজ করেছি। এখনো পর্যন্ত ক্যাটরিনার সঙ্গে আটটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন অক্ষয়। ২০০৬ সালে ‘হামকো দিওয়ানা কার গ্যায়ে’, ২০০৭ সালে ‘নমস্তে লন্ডন’, ২০০৭ সালে ‘ওয়েলকাম’, ২০০৮ সালে ‘সিং ইজ কিং’, ২০০৯ সালে ‘ব্লু’, ২০০৯ সালে ‘দে দানা দান’, ২০১০ সালে ‘তিস মার খান’ এবং ২০১১ সালে ‘সূর্যবংশী’ সিনেমায় একসঙ্গে অভিনয় করেছেন এই তারকা জুটি।
ক্যাটরিনা কাইফ। ছবি: সংগৃহীত
২০২১ সালে ‘সূর্যবংশী’ সিনেমার প্রচারে কপিল শর্মার অনুষ্ঠানে এসে অক্ষয় কুমারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন ক্যাটরিনা কাইফ। তিনি বলেছিলেন, ‘অক্ষয় প্রথম দিন থেকে ভীষণভাবে সাপোর্ট করেন প্রত্যেক নতুন নায়ক নায়িকাদের। একজন সুপারস্টার হওয়া সত্ত্বেও তিনি যেভাবে সবার সঙ্গে ব্যবহার করেন তা খুব কম মানুষ পারে।
সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে ‘জলি এলএলবি ৩’। এ সিনেমায় অক্ষয়ের সঙ্গে অভিনয় করেছেন আরশাদ ওয়ার্শি, সীমা বিশ্বাস, অমৃতা রাও, সৌরভ শুক্লা, হুমা কুরেশি এবং গজরাজ রাও। সুভাষ কাপুর পরিচালিত ‘জলি এলএলবি ৩’ হলো আইনি কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি। এটি প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের দুই ‘জলি’কে প্রথমবারের মতো একসাথে নিয়ে এসেছে। এ সিনেমা তিন দিনে ৪০ কোটি রুপি বেশি আয় করেছে।
