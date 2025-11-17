  2. বিনোদন

আরাধ্যার স্বভাব এমন কেন, জানালেন অভিষেক

প্রকাশিত: ০৫:২৬ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
আরাধ্যার স্বভাব এমন কেন, জানালেন অভিষেক
আরাধ্যা ও ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে অভিষেক বচ্চন। ছবি: সংগৃহীত

আরাধ্যার বয়স দেখতে দেখতে ১৪। বলিউডের আলো–ঝলমলে দুনিয়ায় জন্ম হলেও আরাধ্যা বচ্চনকে খুব কমই দেখা যায় ক্যামেরার সামনে। মা ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের সঙ্গেই প্রধানত ধরা দেন। সোশ্যাল মিডিয়াতে নেই তার আলাদা উপস্থিতি। লাজুক, সাদামাটা স্বভাবের এই তারকা-সন্তানকে নিয়ে সম্প্রতি মুখ খুললেন বাবা অভিষেক বচ্চন।

এক সাক্ষাৎকারে অভিষেক বলেন, আরাধ্যাকে বিনোদনজগতের সঙ্গে পরিচিত করানোর ক্ষেত্রেও সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন ঐশ্বরিয়া। তার ভাষায়, ‘ওর মা ওকে এই দুনিয়ার সঙ্গে খুব সহজভাবে পরিচয় করিয়েছে। দাদা-দাদি, মা-বাবা- সবারই পেশা এই জগত। কিন্তু কখনোই বিষয়টাকে ওর সামনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়নি। খুব স্বাভাবিকভাবেই ও বড় হয়েছে।”

তারকা-পরিবার হওয়া সত্ত্বেও মেয়েকে যেন কখনো গ্ল্যামারের ঝলকানি ছুঁয়ে না যায়, সে চেষ্টা সবসময় করেছেন অভিষেক-ঐশ্বরিয়া। অভিষেক বলেন, “আরাধ্যা খুব স্বাভাবিকভাবে বড় হতে থাকা একটা বাচ্চা। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমার স্ত্রীর। তার কারণ, ওর অনুমতিতেই আমি বাইরে কাজ করি, ছবিতে সময় দিই। আর এদিকে ও আরাধ্যার সব খেয়াল রাখে। আরাধ্যাও এই স্বাভাবিক বড় হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটা ভীষণ উপভোগ করে।”

বাবার সিনেমা দেখা নিয়ে আরাধ্যার আগ্রহ কতটা? এমন প্রশ্নে অভিষেক হাসতে হাসতেই জানান, ‘ও সবচেয়ে ভালোবাসে খেলতে, স্কুলে যেতে, বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে। সিনেমা দেখার প্রতি ওর তেমন আগ্রহ নেই।”

আর নিজের কোন ছবি মেয়ের সবচেয়ে পছন্দ-এই প্রশ্ন করতে অভিষেক নিজেই ভয় পান। কারণ, “আরাধ্যা খুব সৎ উত্তর দেবে-যা আমি হয়তো শুনতে প্রস্তুত নই!”

