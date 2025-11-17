রেখা কি আসলেই ৭১ বছর বয়সে বড়পর্দায় ফিরছেন

রেখা কি আসলেই ৭১ বছর বয়সে বড়পর্দায় ফিরছেন
বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেত্রী রেখা-যাকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। অভিনয়, সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব-সব মিলিয়ে এখনো তিনি মনোমুগ্ধকর। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অসংখ্য সুপারহিট ছবি দিয়েছেন, পেয়েছেন অজস্র পুরস্কার। যদিও বেশ কিছু বছর ধরে অভিনয় থেকে দূরে, তবু বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও পার্টিতে তাকে নিয়মিত দেখা যায়। ভক্তরাও অপেক্ষায়-রেখা কি আবার ফিরছেন বড় পর্দায়?
৭১ বছর বয়সেও আগের মতোই উজ্জ্বল রেখা। আর এবার তার অভিনয়ে ফেরার বড় ইঙ্গিত দিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও খ্যাতনামা ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রা। বর্তমানে বিজয় ভার্মা ও ফাতিমা সানা শেখ অভিনীত ‘গুস্তাখ ইশক’র প্রচারে ব্যস্ত মনীশ জানান-ছবিটিতে রেখার একটি ছোট চরিত্রে অভিনয়ের পরিকল্পনা ছিল।
পরে তিনি নিশ্চিত করেন-রেখার ক্যামিওর কথা থাকলেও, ছবির টিম মনে করেছে ভূমিকাটি তার মতো তারকার জন্য খুব ছোট। ছবিটিতে অভিনয় করছেন নাসিরুদ্দিন শাহও।
ভারতীয় একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিজয় ভার্মাও জানান, ‘মনীশ রেখাজিকে ডাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিচালক বিভু পুরী জানিয়ে দেন-এটা তার জন্য খুব ছোট ভূমিকা।’
বিভু পুরীর ব্যাখ্যা- এটি ছোট হলেও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, যা বিজয়ের চরিত্রকে নাসিরুদ্দিন শাহের চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত করে। ‘মনীশ জোর দিয়ে বলছিলেন রেখাজিকে নেওয়ার জন্য। কিন্তু অর্ধেক দিনের শুটের জন্য তাকে ডাকা ঠিক নয়। তিনি এর চেয়ে অনেক বড় চরিত্রের যোগ্য’-বলেন পরিচালক।
মনীশ মালহোত্রা ও রেখার বন্ধুত্ব বহুদিনের, দুজনেই একে অপরকে ভীষণ পছন্দ করেন। তাই ভক্তদের আশা-যদিও ‘গুস্তাখ ইশক’-এ নয়, খুব শিগগির হয়তো আরও বড় কোনো ভূমিকায় বড়পর্দায় ফিরবেন বলিউডের খ্যাতিমান এ অভিনেত্রী।
