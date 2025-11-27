  2. বিনোদন

সালমান খানকে হত্যা চেষ্টা মামলায় নতুন মোড়

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫২ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
সালমান খান। ছবি: সংগৃহীত

বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের বাড়ি ‘গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট’র সামনে গত বছর যে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে, সেই মামলায় আরও পাঁচজনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছে ‘মহারাষ্ট্র কন্ট্রোল অফ অরগানাইজড ক্রাইম অ্যাক্ট’ (এমসিওসিএ) আদালত।

গত বছরের ১৪ এপ্রিল ভোর পৌনে পাঁচটার দিকে মোটরবাইকে করে এসে গ্যালাক্সি চত্বরে পাঁচ রাউন্ড গুলি ছোড়ে দুই দুষ্কৃতী। তাদের লক্ষ্য ছিল সালমান খানকে হত্যা করা। ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তে পরে আরও তিনজনের নাম উঠে আসে। পাশাপাশি মামলায় লরেন্স বিশ্নোই, আনমোল বিষ্ণোই এবং রোহিত গোধরাকে ‘ওয়ান্টেড’ ঘোষণা করা হয়েছিল।

এ ঘটনার দায় আগেই স্বীকার করেছিলেন কুখ্যাত গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই। তিনি ও তার দল বহুদিন ধরেই বারবার সালমানকে হত্যার হুমকি দিয়ে আসছিলেন। কিছুদিন আগেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে আটক করে দেশে ফেরানো হয়েছে আনমোল বিষ্ণোইকে।

চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে-লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের পাঁচ সদস্য মুম্বাইয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে নিজেদের আধিপত্য দেখাতেই সালমানকে হত্যার ছক কষেছিলেন। অভিযোগ থেকে বাঁচতে তারা আদালতে পাল্টা আবেদনও করেছিলেন, তবে আদালত তা খারিজ করে দেয়।

গুলিবর্ষণের পর দীর্ঘ সময় ধরে জবানবন্দি দিয়েছিলেন সলমন খান। ওই দিন গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে বারান্দায় বের হয়ে কিছুই দেখতে পাননি বলে জানান তিনি। এ ধরনের হামলা ও হুমকি বজায় থাকায় মানসিকভাবে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন বলেও উল্লেখ করেন।

