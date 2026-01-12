ইরানে বিক্ষোভে উসকানি, মোসাদের আরও এক এজেন্ট গ্রেফতার
ইরানে চলমান বিক্ষোভের মধ্যে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে মোসাদের এক এজেন্টকে গ্রেফতার করেছে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) গোয়েন্দা বিভাগ। গ্রেফতার হওয়া ওই এজেন্ট ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের হয়ে চলমান আন্দোলন আরও তীব্র করতে গোপনে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন।
আইআরজিসি গোয়েন্দা সংস্থার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওই বিদেশি নাগরিক গোপন পরিচয়ে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করতে ইরানে এসেছিলেন।
বিবৃতিতে বলা হয়, তার নিজস্ব নেটওয়ার্কের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অবস্থা মূল্যায়ন এবং তথ্য সংগ্রহের সময় আইআরজিসির গোয়েন্দা বাহিনী ওই গুপ্তচরকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার ব্যক্তির মালপত্র ও গোপন আস্তানা তল্লাশি করে গুপ্তচরবৃত্তির শক্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে বলেও এতে উল্লেখ করা হয়েছে।
ইরান সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি ইরানের সহিংস দাঙ্গায় দেশটির বিভিন্ন শহরে সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য নিহত এবং আরও অনেককে আহত হবার পেছনে বিদেশি শক্তি বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সরাসরি ভূমিকা রয়েছে।
এসব দেশের গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্যরা ইরানের সরকার পতনের জন্য এ আন্দোলনকে উসকে দিয়েছে। এছাড়া দাঙ্গাকারীদের কে এসব দেশের গোয়েন্দা বাহিনী প্রশিক্ষণ দিয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।
সূত্র : তাসনিম নিউজ এজেন্সি
কেএম