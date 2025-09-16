৮ দিনেই ১০ বিলিয়ন, এবার আসছে বাংলাদেশেও

৮ দিনেই ১০ বিলিয়ন, এবার আসছে বাংলাদেশেও
ছবিটি মুক্তির প্রথম চার দিনে জাপানে ৭.৩১ বিলিয়ন আয় করে রেকর্ড গড়েছে। মাত্র ৮ দিনেই ১০ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে সিনেমাটি। জাপানি সিনেমার ইতিহাসে দ্রুততম সময়ে ১০ বিলিয়ন স্পর্শের রেকর্ড এটি।
বলা হচ্ছে নতুন সিনেমা ‘ডেমন স্লেয়ার: কিমেৎসু নো ইয়াইবা দ্য মুভি: ইনফিনিটি ক্যাসেল’ কথা।
জাপানে ছবিটি মুক্তি পেয়েছে ১৮ জুলাই। এরপর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে ১২ সেপ্টেম্বর প্রদর্শিত হয়েছে। এবার বাংলাদেশে স্টার সিনেপ্লেক্সেও ছবিটি ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে প্রদর্শিত হচ্ছে।
জাপানের বিশ্ববিখ্যাত অ্যানিমে সিরিজ ‘ডেমন স্লেয়ার’। ২০২০ সালে মুক্তি পাওয়া ‘মুগেন ট্রেইন’ সিনেমাটি জাপানের সিনেমা ইতিহাসে সর্বোচ্চ আয় করেছে। বিশ্বজুড়ে অ্যানিমে প্রেমীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এরপর আরও দুটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল এই সিরিজে। সেগুলোও আগের সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।
এবার পর্দায় এসেছে নতুন ‘ডেমন স্লেয়ার’। এটি ইনফিনিটি ক্যাসল আর্কের ওপর নির্মিত। এ গল্পে ডেমন স্লেয়ার কর্পস মুজানের ভয়ঙ্কর দুর্গে প্রবেশ করে চূড়ান্ত যুদ্ধে নামতে হয়। ইনফিনিটি ক্যাসল হলো সিরিজের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অংশ। সেখানে তানজিরো এবং তার সঙ্গীরা মুজানের বিরুদ্ধে শেষ লড়াইয়ে নিমজ্জিত হয়। হারুও সোতোজাকি পরিচালিত সিনেমায় নাতসুকি হানায়ে ও ইয়োশিৎসুগু মাতসুওকাসহ জাপানের সেরা ভয়েস শিল্পীরা কাজ করেছেন।
ছবিটি নিয়ে বিশ্বজুড়ে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক। সিনেমার গল্প শুধু অ্যাকশন নির্ভর নয় বরং মানবিক আবেগে ভরপুর। তানজিরো ও নেজুকোর ভাই-বোন সম্পর্ক দর্শকদের হৃদয় ছুঁয়েছে। প্রতিটি ডেমন চরিত্রের পেছনের ট্র্যাজিক ও গভীর গল্প শত্রুকেও সহানুভূতির চোখে দেখার সুযোগ দেয়। ভিজ্যুয়াল আর্ট ও সাউন্ডের চমৎকার সমন্বয়ে এটি অ্যানিমেশন জগতে নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে।
সব মিলিয়ে, ‘ডেমন স্লেয়ার: কিমেৎসু নো ইয়াইবা দ্য মুভি: ইনফিনিটি ক্যাসেল’ বিশ্বজুড়ে অ্যানিমে প্রেমীদের জন্য এক ভিজ্যুয়াল ও আবেগঘন যাত্রার নতুন অধ্যায় হিসেবে ধরা হচ্ছে।
এলআইএ/এমএস