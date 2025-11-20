খ্রিস্টানদের হামলা করছে মুসলিমরা, নিকি মিনাজের বক্তব্যে বিতর্ক
পপসংস্কৃতিতে নিকি মিনাজ বরাবরই নানা বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছেন। বিবাদ, গ্রেফতার, অদ্ভুত লাইভস্ট্রিম, ভক্তদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব; নানা ইস্যুতেই তিনি আলোচনায় এসেছেন। এবার তিনি পা দিলেন আরও সংবেদনশীল ও রাজনৈতিক ইস্যুতে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিতর্কিত পররাষ্ট্রনীতিকে সমর্থন করে জাতিসংঘের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিয়ে নতুন আলোচনার জন্ম দিলেন মার্কিন এই র্যাপার।
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ভ্যারাইটির প্রতিবেদন বলছে, নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সেই অনুষ্ঠানে ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপস্থিত হয়ে মিনাজ কিছু বিতর্কিত কথা বলেছেন। তিনি দাবি করেন, নাইজেরিয়ায় নাকি খ্রিস্টানদের বিশেষভাবে নিপীড়ন করা হচ্ছে। বহু বিশেষজ্ঞ এবং স্থানীয় মানুষের মতে, এই বক্তব্য বিভ্রান্তিকর এবং বহু দশকের জটিল সংঘাতকে ভুলভাবে তুলে ধরে।
রোলিং স্টোন জানায়, মিনাজের বক্তব্য ছিল প্রায় পুরোপুরি ট্রাম্পের সমর্থনে।
মিনাজ তার বক্তব্যে বলেন, ‘আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। নাইজেরিয়ার বহু জায়গায় বিশ্বাসের স্বাধীনতা আক্রমণের মুখে। খ্রিস্টানদের লক্ষ্য করে হামলা হচ্ছে… মানুষ শুধু প্রার্থনা করার কারণে ভয় নিয়ে বেঁচে আছে সেখানে।’
বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন, নাইজেরিয়ার সংঘাত ধর্মীয় যুদ্ধ নয়। দেশটির দক্ষিণে খ্রিস্টান ও উত্তরে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থাকলেও সহিংসতা মূলত জমি, সম্পদ, জাতিগত দ্বন্দ্ব, দুর্বল প্রশাসন ও রাজনৈতিক অস্থিরতার ফল। এখানে খ্রিস্টান-মুসলিম উভয়পক্ষই নিহত হচ্ছেন।
তবু যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের ডানপন্থী মহলে খ্রিস্টান নিপীড়নের গল্পটি রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনটাই মনে করেন বিশ্লেষকরা। কিন্তু নিকি মিনাজ তার বিপরীতে গিয়ে ট্রাম্পের নীতি ও বক্তব্যকে সমর্থন দিয়েছেন। যেখানে ট্রাম্পের দাবি, নাইজেরিয়ার মুসলিমরা খ্রিস্টানদের নির্যাতন করছে।
অনুষ্ঠানের আগেই বিষয়টি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। টিএমজেড জানায়, তিনি জাতিসংঘে উপস্থিত হবেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতিসংঘ দূত মাইক ওয়াল্টজের সঙ্গে। ওয়াল্টজ তাকে প্রকাশ্যে প্রশংসা করে বলেছেন, সম্ভবত বিশ্বের সেরা নারী শিল্পী এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে সাহসী ব্যক্তি।
মিনাজও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, ‘এত বড় দায়িত্ব পাওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ।’
পরে ওয়াল্টজ নিশ্চিত করেন তিনি মিনাজের সঙ্গে আলোচনা করবেন ট্রাম্পের নাইজেরিয়া নীতি ও ধর্মীয় সহিংসতা প্রতিরোধের বিষয়ে। এই আলোচনা সঞ্চালনা করেন ফক্স নিউজের উপস্থাপক হ্যারিস ফকনার।
তবে নিকি মিনাজের বক্তব্য নিয়ে বিতর্কের শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বিশ্বব্যাপী পরিচিত একজন তারকা হিসেবে মিনাজ যেভাবে ট্রাম্পের বক্তব্যকে জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে সমর্থন করেছেন সেটা ঠিক নয়। এর ফলে নাইজেরিয়ার বাস্তব জটিলতা আড়ালে পড়ে যেতে পারে। মানুষের কাছে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে। দেশটির রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও উস্কেও দিতে পারে এই মন্তব্য। শিল্পীদের আরও সচেতন হওয়া উচিত বলেও এক্স (সাবেক টুইটার) - এ লিখছেন অনেকে।
