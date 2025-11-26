ডিভোর্সের ঘোষণা, স্বামীর কাছে বিশাল অঙ্কের টাকা দাবি সেলিনার
বলিউড অভিনেত্রী ও সাবেক মিস ইন্ডিয়া সেলিনা জেটলি। স্বামী পিটার হাগের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনে মুম্বাই আদালতে মামলা করেছেন তিনি। গত ২১ নভেম্বর পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইনের ২(এ) ধারায় মামলা দায়ের করেন অভিনেত্রী। পাশাপাশি গতকাল ২৫ নভেম্বর সোশ্যাল মিডিয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণাও করেন সেলিনা।
আলোচনায় এসেছে খবরটি। সেইসঙ্গে নেটিজেনদের আগ্রহে পরিণত হয়েছে স্বামীর কাছে সেলিনার খরপোশের পরিমাণ। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও আউটলুক ইন্ডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, মামলায় স্বামীর কাছ থেকে ৫০ কোটি রুপি খোরপোশ দাবি করেছেন সেলিনা। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর মূল্য প্রায় ৬৮ কোটি টাকারও বেশি। পাশাপাশি সন্তানদের জন্য প্রতি মাসে ১০ লাখ রুপি ভরণপোষণও চেয়েছেন তিনি।
আরও পড়ুন
স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ, বিবাহ বিচ্ছেদের পথে সেলিনা
দুবাইয়ে লাক্সারি দ্বীপ বানাচ্ছেন রণবীর-আলিয়া
অস্ট্রিয়ান উদ্যোক্তা ও হোটেল ব্যবসায়ী পিটার হাগ দীর্ঘদিন দুবাই ও সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত হোটেল চেইনে কাজ করেছেন। বিশেষ করে দুবাইয়ের ইমার হসপিটালিটি গ্রুপে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ২০১১ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগেই তিনি হোটেল শিল্পে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।
এক পুরোনো সাক্ষাৎকারে সেলিনা জানিয়েছিলেন, দুবাইয়ে এক ইভেন্টে প্রথম দেখা হয় তাদের। ভারতীয় একটি ফ্যাশন ব্র্যান্ডের স্টোর উদ্বোধনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। এক পারিবারিক বন্ধুর মাধ্যমে পরিচয় হয় পিটার-সেলিনার। প্রথম দেখাতেই পিটারের ভদ্রতা তাকে মুগ্ধ করে।
২০১০ সালে ভারত সফরের সময় সেলিনার পরিবারকে দেখেন পিটার। সেদিনই একটি শাড়ি পরতে বলেছিলেন তিনি এবং সেই রাতেই বিয়ের প্রস্তাব দেন। ওই বছরের ২৩ সেপ্টেম্বর তাদের আংটি বদল হয়। পরে ২০১১ সালে বিয়ে এবং ২০১২ সালে যমজ সন্তানের জনক-জননী হন তারা। ২০১৭ সালে আবার যমজ সন্তানের জন্ম দেন সেলিনা। যদিও একজন জন্মের পরই মারা যায়।
এমনকি গত বছরও সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বামীকে নিয়ে একাধিক ভালোবাসায় ভরা ছবি পোস্ট করেছিলেন সেলিনা জেটলি। তবে মাত্র এক বছরের ব্যবধানে সেই সম্পর্ক ঘিরেই সামনে এলো সহিংসতা ও নির্যাতনের অভিযোগ।
সম্প্রতি স্বামীর বিরুদ্ধে করা মামলার অভিযোগপত্রে সেলিনা দাবি করেছেন, অস্ট্রিয়ান নাগরিক পিটার হাগের হাতে তিনি দীর্ঘদিন মানসিক, শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সহিংসতা সহ্য করতে না পেরে দেশ ত্যাগ করে ভারতে ফেরত আসেন তিনি। বর্তমানে তাদের সন্তানরা অস্ট্রিয়াতেই বাবার সঙ্গে বসবাস করছে।
এলআইএ/জেআইএম