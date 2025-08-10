‘বিগ বসে’ পহেলগামের হামলায় স্বামী হারানো সেই নারী

‘বিগ বসে’ পহেলগামের হামলায় স্বামী হারানো সেই নারী
আসছে ২৪ আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে ‘বিগ বস’ সিজন ১৯। এবারের এই সিজনে থাকবে বেশ কিছু চমক। যা একের পর এক সামনে আসছে। এবার সামনে এলো আরও এক বিশেষ চমক। শোনা যাচ্ছে, এবার নাকি ‘বিগ বস’র ঘরে দেখা যাবে ভারতের পহেলগামে হামলায় নিহত নৌবাহিনী অফিসার বিনয় নরওয়ালের স্ত্রী হিমাংশী নরওয়ালকে।
চলতি বছরের এপ্রিল মাসে জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারান বিনয় নরওয়াল। এবার তার স্ত্রী হিমাংশীর ‘বিগ বস’র ঘরে যোগদানের খবরে দর্শকদের মাঝে তৈরি হয়ছে রীতিমতো কৌতূহল। এরই মধ্যে ‘বিগ বস’ সিজন ১৯ এর অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে দর্শকমহলে বেশ কৌতূহল ছিলই। জানা গেছে, হিমাংশী ‘বিগ বস ওটিটি ২’-এর বিজয়ী এলভিশ যাদবের বন্ধু।
শোনা যাচ্ছে, ‘বিগ বস’র নির্মাতাদের পক্ষে হিমাংশীকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তার ব্যক্তিগত জীবন, কয়েকমাসে আমূল পালটে যাওয়া জীবন ও জীবন সংগ্রাম দর্শকের কাছে এক অনুপ্রেরণা ও দর্শকের কাছে এক অন্যরকম বার্তা দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও হিমাংশী এই শোয়ে অংশ নেবেন কিনা সে বিষয় চূড়ান্তভাবে কিছু জানানানো হয়নি এখনো এই শোয়ের টিমের পক্ষ থেকে।
গত ১৬ এপ্রিল বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন হিমাংশী ও বিনয়। এর পরপরই তারা দুজন ভারতের জম্মু-কাশ্মীরে মধুচন্দ্রিমায় গিয়েছিলেন। সেখানে বৈসরনে জঙ্গি হামলার পর প্রাণ হারান বিনয়। হিমাংশী এই শোয়ে অংশ নিলে ওই ঘটনার অজানা অনেক তথ্য উঠে আসবে বলেই মনে করছেন অনেকেই।
