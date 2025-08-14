‘ধূমকেতু’র সাফল্য চেয়ে পূজা দিলেন দেব-শুভশ্রী

‘ধূমকেতু’র সাফল্য চেয়ে পূজা দিলেন দেব-শুভশ্রী
অভিনেতা দেব ও অভিনেত্রী শুভশ্রী জুটিকে আবারও ১০ বছর পর সিনেমার পর্দায় দেখা যাবে। ‘ধূমকেতু’ সিনেমার মাধ্যমে এক হয়েছেন টালিউডের এক সময়ের এ জনপ্রিয় জুটি। আজ (১৪ আগস্ট) পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে কৌশিক গাঙ্গুলী নির্মিত এবং রানা সরকার প্রযোজিত ‘ধূমকেতু’।
কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গজুড়ে যেভাবে ধূমকেতু নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে তাতে এ সিনেমা যে বক্স অফিসে রেকর্ড ব্যবসা করবে তা আগেই আন্দাজ করে নিয়েছেন নির্মাতা কৌশিক গাঙ্গুলী।
‘ধূমকেতু’র ট্রেলার লঞ্চের অনুষ্ঠানে একফ্রেমে ধরা দিয়েছিল এ জনপ্রিয় জুটি। এ সিনেমার পর এ জুটি বুঝিয়ে দিয়েছেন তারা কতটা পেশাদার শিল্পী। তাদের একসঙ্গে পেয়ে অনুরাগীরাও বেশ খুশি।
তাই তারা সিনেমার সাফল্য কামনায় পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নৈহাটির বড়মা কালি মন্দিরের পূজা দিলেন ব্যাপক আলোচিত এ সাবেক জুটি। আর তাদের সঙ্গে ছিলেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সদস্য পার্থ ভৌমিক।
একদম রং মিলিয়ে পোশাকে পূজা দিতে পৌঁছান দেব-শুভশ্রী। লাল রঙের শাড়ি, লাল সিঁদুরে রাঙানো সিঁথিতে করজোড়ে দেবের পাশে বসে পূজা দেন নির্মাতা রাজ চক্রবর্তীর স্ত্রী শুভশ্রী। পাশে লাল রংয়ের পাঞ্জাবিতে বসে ছিলেন দেব। তবে দুজনের আলাদা গাড়িতে করে আসেন পূজা দিতে।
দেব-শুভশ্রীকে দেখতে হাজারো অনুরাগী উপস্থিত ছিলেন মন্দির চত্বরে। ভক্তদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়ে অভিবাদন জানান এ জনপ্রিয় জুটি।
পূজা দিয়ে এসে দেব বলেন, ‘পৃথিবীতে যেভাবে অশান্তি হচ্ছে সবাই যেন আমরা ভালো থাকি এবং সুখে, সুস্থ থাকি। বড়মা খুব জাগ্রত একটা মা। আমি এর আগেও এসছি, যা চেয়েছি তার কাছ থেকে বেশি পেয়েছি।’
দেব আরও বলেন, ‘আমার ছবি ধূমকেতু টেলার রিলিজ হয়েছে। আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে এসেছি যে যেভাবে মানুষ সারা দিয়েছে যেভাবে হলো ভর্তি লোক হচ্ছে। তাই মাকে ধন্যবাদ জানাতে আসছিলাম। বাংলাজুড়ে যেভাবে আলোচনা হচ্ছে দেব-শুভশ্রীকে নিয়ে সিনেমাটাকে নিয়ে। মাকে বলবো ধন্যবাদ এতটা ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য।’
এরপর শুভশ্রী বলেন, ‘আমি মায়ের কাছে এইটাই বলতে চাই, ধন্যবাদ জানিয়েছি। আমাদের এতো পুরোনো জুটিকে এতো ভালোবাসা দেওয়ার জন্য।’
