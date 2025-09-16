প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্র সফরে অর্থহীন, তার আগে আসছে চমক
তিন বছর পর আবারও নতুন অ্যালবাম নিয়ে হাজির হচ্ছে দেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড অর্থহীন। ‘ফিনিক্সের ডায়েরি-২’ নামের এ অ্যালবাম প্রকাশ পাবে আগামী অক্টোবরেই। এর মাধ্যমে ২০২২ সালে প্রকাশিত ‘ফিনিক্সের ডায়েরি’র সিক্যুয়েল আসছে ভক্তদের হাতে।
ফেসবুকে একটি মোশন পোস্টার প্রকাশ করে অ্যালবামের ঘোষণা দিয়েছে অর্থহীন। সেখানে দেখা যায় আগুনে ঝলসে যাওয়া ফিনিক্স পাখির দুই ডানা, রক্ত ঝরছে তার গা বেয়ে। শেষে ভেসে ওঠে বার্তা ‘জীবনে মাঝেমধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষটির সঙ্গেও ভালো কিছু হয়।’
ভিডিওর শেষেই জানানো হয়, ২০২৬ নয় বরং ২০২৫ সালের অক্টোবরে মুক্তি পাবে ‘ফিনিক্সের ডায়েরি-২’। তবে অ্যালবামে কয়টি গান থাকবে তা এখনও প্রকাশ করা হয়নি।
দলটির প্রধান সাইদুস সালেহীন খালেদ সুমন ওরফে বেজবাবা সুমন দুই বছর আগে ফেসবুক লাইভে অ্যালবামটির ঘোষণা দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই এবং একাধিক অস্ত্রোপচারের কারণে সুমন সংগীত থেকে দূরে ছিলেন। সেই সময়েই থেমে যায় নতুন গানের কাজ। ছয় বছরের বিরতি কাটিয়ে ২০২২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ‘ফিনিক্সের ডায়েরি’। সেখানে ছিল আটটি গান।
এর আগে ২০১৬ সালে আসে পূর্ণাঙ্গ অ্যালবাম ‘ক্যানসারের নিশিকাব্য’। এরপর ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয় সিঙ্গেল ট্র্যাক ‘কারণ তুমি অমানুষ’।
এদিকে একই মাসে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রে সংগীতসফরে যাচ্ছে অর্থহীন। ব্যান্ডের ব্যবস্থাপক এহসানুল হক টিটো জানান, অনেক দিন ধরেই বিদেশ সফরের পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু সুমনের শারীরিক অবস্থার কারণে সম্ভব হয়নি। অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র সফর দিয়েই শুরু হচ্ছে অর্থহীনের আন্তর্জাতিক কনসার্ট ট্যুর।
সফর শুরু হবে ২৫ অক্টোবর বোস্টনে। এরপর ১ নভেম্বর ভার্জিনিয়া, ২ নভেম্বর নিউইয়র্ক, ১৪ নভেম্বর হিউস্টন, ১৬ নভেম্বর ডালাস এবং ২২ নভেম্বর ইন্ডিয়ানায় কনসার্ট করবে অর্থহীন। আয়োজনে থাকছে মিউজিক বাংলা ও ভেরিতাস ইভেন্টস।
অর্থহীনের বর্তমান লাইনআপ: সুমন (কণ্ঠ ও বেজ গিটার), মার্ক ডন (ড্রামস) এবং এহতেশাম আলী (গিটার)।
