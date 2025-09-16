  2. বিনোদন

শিল্পকলা একাডেমিতে যোগ দিলেন নতুন মহাপরিচালক

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৯ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শিল্পকলা একাডেমিতে যোগ দিলেন নতুন মহাপরিচালক

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নতুন মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন আবুল ফয়েজ মো. আলাউদ্দিন খান। বিষয়টি গণমাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন শিল্পকলা একাডেমির জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মাহমুদল হক জিহাদ।

দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম কার্যদিবসে আজ মঙ্গলবার দুপুরে শিল্পকলা একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশ নেন আবুল ফয়েজ মো. আলাউদ্দিন খান।

তিনি এর আগে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের দায়িত্বে ছিলেন।

এর আগে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর গত ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ। কয়েক মাস দায়িত্ব পালনের পর পদ থেকে সরে যান তিনি।

এরপর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন শিল্পকলা একাডেমির সচিব ওয়ারেস হোসেন।

এমআই/এলআইএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

রিয়া মণিকে নিয়ে ঢাকা ছেড়ে বগুড়ায় স্থায়ী হলেন হিরো আলম

রিয়া মণিকে নিয়ে ঢাকা ছেড়ে বগুড়ায় স্থায়ী হলেন হিরো আলম

সিনেমা
অসহায় ১৫০০ পরিবারের পাশে শাহরুখ খান

অসহায় ১৫০০ পরিবারের পাশে শাহরুখ খান

গান
‘আন্ধার’ সিনেমায় দেখা যাবে আফসানা মিমিকে

‘আন্ধার’ সিনেমায় দেখা যাবে আফসানা মিমিকে

চলচ্চিত্র