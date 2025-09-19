ঘরে বসে দেখা যাবে সালমানের যে সিনেমাগুলো
অমর অভিনেতা সালমান শাহ। নব্বইয়ের দশকে ঢাকাই সিনেমায় ধুমকেতুর মতো আর্বিভাব হয়েছিল তার। প্রতিভা দিয়ে তিনি জয় করেছিলেন সিনেমাপ্রেমীদের হৃদয়। তখন শহর, নগর, গ্রামগঞ্জের সিনেমা হলে চলতো তার সিনেমা। আজ এতকাল পরেও ঘরে বসে সেসব দেখা যাবে।
ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ‘চরকি’তে রয়েছে সালমান শাহর কয়েকটি জনপ্রিয় সিনেমা। সামান্য মূল্যে টিকিট কেটে দেখা যাবে প্ল্যাটফর্মটির ‘সালমান স্পেশাল’ ক্যাটাগরিতে। সেখানে রয়েছে, ‘অন্তরে অন্তরে’, ‘আনন্দ অশ্রু’, ‘কন্যাদান’, ‘সত্যের মৃত্যু নেই’, ‘বিক্ষোভ’, ‘জীবন সংসার’, ‘দেন মোহর’ ও ‘তুমি আমার’ ছবিগুলো।
ইউটিউবে ‘অনুপম মুভিজ’ চ্যানেলে রয়েছে, ‘চাওয়া থেকে পাওয়া’, ‘তুমি আমার’, ‘বিক্ষোভ’, ‘সত্যের মৃত্যু নেই’, ‘তুমি আমার’, ‘আমার জন্ম তোমার জন্য’, ‘আত্ম অহংকার’, ‘আনন্দ অশ্রু’, ‘দেন মোহার’ ও ‘জীবন সংসার’ সিনেমা। এখানে বিনামূল্যে সিনেমাগুলো উপভোগ করা যাবে।
ইউটিউবে জি-সিরিজের চ্যানেলে রয়েছে সালমান অভিনীত ‘মহামিলন’, ‘তুমি শুধু তুমি’, ‘স্বপ্নের ঠিকানা’, ‘স্বপ্নের পৃথিবী’, ‘বুকের ভিতর আগুন’, ‘সুজন সখি’ ও ‘প্রেম পিয়াসী’ ছবিগুলো।
এ ছাড়াও ‘দীপ্ত প্লে’তে দেখা যাবে ‘এই ঘর এই সংসার’, ‘বঙ্গ’তে দেখা যাবে ‘মায়ের অধিকার’ সিনেমাটি।
