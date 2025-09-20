এবার বন্ধ হয়ে গেল মধুবন সিনেপ্লেক্স

এবার বন্ধ হয়ে গেল মধুবন সিনেপ্লেক্স
বাংলাদেশে একের পর এক সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যাওয়া চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান সংকটকে আরও স্পষ্ট করে তুলছে। এবার বন্ধ হয়ে গেল মধুবন সিনেপ্লেক্স। এটি উত্তরাঞ্চলের প্রথম আধুনিক মাল্টিপ্লেক্স হিসেবে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।
গেল বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টা ২১ মিনিটে ‘মধুবন সিনেপ্লেক্স বগুড়া’-এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এটি বন্ধ হওয়ার ঘোষণা দেন কর্তৃপক্ষ।
২০২১ সালে বগুড়ায় আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন এই হল চালু হলেও দীর্ঘদিনের লোকসান, সিনেমার অভাব ও দর্শক সংকটের কারণে কার্যক্রম বন্ধের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বলে জানান তারা।
ফেসবুক পোস্টে কর্তৃপক্ষ লিখেছে, ‘দীর্ঘদিন ধরে আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থনে মধুবন সিনেপ্লেক্স ছিল আনন্দের ঠিকানা। কিন্তু দর্শক চাহিদা অনুযায়ী সিনেমার অভাব, সরকারের অনীহা, অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল ও কর্মচারীদের বেতন টানা বহন করা আর সম্ভব হচ্ছিল না। তাই দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি।’
এছাড়া তারা আরও লিখেছেন, ‘সিনেমা হল কেবল একটি ব্যবসা নয়। এটি সংস্কৃতি, আবেগ ও একসাথে আনন্দ ভাগাভাগি করার জায়গা। তাই এই সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টের।’
হল মালিক রোকনুজ্জামান ইউনূস গণমাধ্যমে বলেন, ‘মধুবন একেবারে বন্ধ রাখছি। তবে ভেঙে সেখানে কী বানানো হবে, তা এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি।’
মধুবন বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবরটি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছেন। অনেকে এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।
