কাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন হাসান মাসুদ

প্রকাশিত: ০৮:৪৭ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হাসান মাসুদ। ছবি: সংগৃহীত

হঠাৎ করে আবারও ভাইরাল অভিনেতা হাসান মাসুদ। অভিনয়ে দীর্ঘদিনের বিরতির পরও প্রায়ই খবরে উঠে আসেন তিনি। এক সময়ের জনপ্রিয় এই অভিনেতাকে নিয়ে এবার যা ঘটলো তা সত্যিই দুঃখজনক। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন হাসান মাসুদ।

গতকাল (২০ সেপ্টেম্বর) শনিবার রাত থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে একটি পোস্ট। সেখানে দাবি করা হয়, রাজধানীর একটি অনুষ্ঠানে হাসান মাসুদের সঙ্গে হাত মেলাতে অসম্মতি জানিয়েছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির। এ বিষয়ে জানতে চাইলে হাসান মাসুদ জাগো নিউজকে জানান, ঘটনাটি মিথ্যা।

ভাইরাল ওই পোস্টে বলা হয়, শিল্পকলায় হানিয়া আমিরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে তারকাদের এক মিলনমেলার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের ছোট বড় সব তারকাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তালিকায় আছেন আরশ খান, মিলন মালহোত্রা, আদনান আদি, মুন্না খান, ওমর সানী ও রুবেলসহ আরও অনেকে। হাসান মাসুদও তাদের সঙ্গে ছিলেন।

কাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন হাসান মাসুদঢাকায় পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির। ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া

সেখানে হানিয়া আমির একে একে সবার সাথে হাত মেলান। যখন হাসান মাসুদ হাত মেলানোর জন্যে নিজের ডান হাত বাড়িয়ে দেন, পাকিস্তানি এই মডেল তার সাথে হাত মেলাতে আপত্তি জানান। মূলত হাসান মাসুদ দেখতে কালো বলেই তার সাথে হাত মেলাননি হানিয়া আমির।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ওই পোস্টে বেশকিছু ভুল তথ্য ও বর্ণবাদী বিবরণ রয়েছে। এমনকি হাসান মাসুদের সঙ্গে হানিয়া আমিরের হাত না মেলানোর দাবিটিও ভুয়া। মুঠোফোনে হাসান মাসুদ জাগো নিউজকে সেটি নিশ্চিত করেছেন।

বর্তমানে কী করছেন অভিনেতা হাসান মাসুদ? অভিনয়ে কি আর ফিরবেন তিনি? জাগো নিউজকে তিনি বলেন, ‘অভিনয় করছি না। সম্প্রতি একটি বিজ্ঞাপনে কাজ করেছি। অভিনয় আর করবো না সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অভিনয় পুরোপুরি ছেড়ে দেবো। এখন আর অভিনয় করতে ভালো লাগে না। তাছাড়া বয়স হয়েছে তো। আগামী বছর হজে যাওয়ার জন্য নিয়ত করেছি। আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ যেন আমার নিয়ত কবুল করেন।’

একসময় সাংবাদিকতা করা হাসান মাসুদ কি তার পুরোনো পেশায় ফিরবেন? তিনি বলেন, ‘সাংবাদিকতায় ফেরার ইচ্ছে আছে, যদি সে রকম ভালো অফার পাই।’

বাংলাদেশ সফররত পাকিস্তানি মডেল ও অভিনেত্রী হানিয়া আমির প্রসঙ্গে হাসান মাসুদ বলেন, ‘আমি তাকে (হানিয়া আমির) চিনি না, জানি না। সে কবে বাংলাদেশে আসছে, কবে যাবে তাও জানি না। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক কথা হচ্ছে যে, এমন একটা আজগুবি খবর ছড়ায় কীভাবে। এটা দায়িত্বহীনতার পরিচয়। আমাকে নিয়ে একটা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। ব্যাপারটি আমার জন্য ভীষণ অপমানজনক। আমার সুনাম নষ্ট করার জন্য এটা করা হয়েছে। যারা এমন তথ্য ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবো, তারা যদি এটি সংশোধন না করে।’

হাসান মাসুদ ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৯২ সালে মাত্র ৭ বছরের মাথায় ক্যাপ্টেন পদ থেকে অবসর নেন। এরপর তিনি ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বিবিসির বাংলা বিভাগে কাজ করেছেন।

কাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন হাসান মাসুদহাসান মাসুদের চাকরিজীবনের ছবি

শৈশব থেকে সংগীত অনুরাগী ছিলেন হাসান মাসুদ। ছায়ানট থেকে নজরুল সংগীতে ৫ বছর মেয়াদের একটি কোর্সও সম্পন্ন করেন। সাংবাদিকতা ছাড়ার পর মোস্তফা সরয়ার ফারুকী পরিচালিত ‘ব্যাচেলর’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শোবিজে তার যাত্রা শুরু হয়। এরপর তিনি ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ সিনেমায় অভিনয় করেন। সেই সঙ্গে টেলিভিশন নাটকে কাজ শুরু করেন। এ অভিনেতার উল্লেখযোগ্য নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘হাউস ফুল’, ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’, ‘এফডিসি’, ‘বউ’, ‘খুনসুটি’, ‘গ্রাজুয়েট’, ‘রঙের দুনিয়া’, ‘আমাদের সংসার’, ‘গণি সাহেবের শেষ কিছুদিন’, ‘বাতাশের ঘর’ ও ‘প্রভাতী সবুজ সংঘ’।

অন্যদিকে গত ১৮ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে সানসিল্কের আমন্ত্রণে ঢাকায় এসেছেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হানিয়া আমির। প্রথমবারের মতো তার বাংলাদেশ সফর তরুণদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

