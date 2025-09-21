কতটা অসুস্থ ছিলেন জুবিন, জানালেন আনু মালিক
জুবিন গার্গের শেষের দিকে শারীরিক অবস্থার অনেক অবনতি হয়েছিল। চোখে অন্ধকার দেখতেন জুবিন গার্গ। সেই কথা জানিয়েছিলেন সুরকার ও সংগীত পরিচালক আনু মালিককে। প্রয়াত শিল্পীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানালেন আনু মালিক।
জুবিনের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন সংগীতমহল। আনু মালিকের সঙ্গে একাধিক কাজ করেছিলেন জুবিন। তাই সেই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আনু এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘খুবই ভদ্রলোক ছিল। মনের দিক থেকেও খুব ভালো। এর চেয়ে বেশি এখন কীই বা বলতে পারি!’
আসামে প্রথম দেখা হয়েছিল জুবিনের সঙ্গে তার। তারপরে দুজনের মধ্যে সখ্য তৈরি হয়। তখনই আনু জানতে পেরেছিলেন, বোনের মৃত্যু নিয়ে খুব বিষণ্ণ হয়ে থাকতেন জুবিন। সড়কদুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল জুবিনের বোনের। প্রয়াত শিল্পী নিজের অসুস্থতার কথাও জানিয়েছিলেন আনুকে। সংগীত পরিচালক বলেছেন, ‘ও আমাকে বলত, হঠাৎ হঠাৎ চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে যায়। সেটা শুনে ভালো করে চিকিৎসা করাতে বলেছিলাম। তারপরে যোগাযোগ কমে যায়। ও আর ফোন করেনি। চলেই গেল।’
জুবিনের প্রশংসা করতে গিয়ে আনু বলেন, ‘আসামীয়া, বাংলা, মণিপুরি, বোরো, এমনকি মরাঠি ও মালায়ালি ভাষাতেও গান গেয়েছে জুবিন। তার লাইভ অনুষ্ঠানও অসাধারণ ছিল। মৃত্যুর খবরটা শুনে খুব মন খারাপ হয়ে গেল।’
গত শুক্রবার সিঙ্গাপুরে গিয়ে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে মৃত্যু হয় জুবিনের। অনুষ্ঠান করতেই সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন এ শিল্পী। আজ (২১ সেপ্টেম্বর) তার মরদেহ এসে পৌঁছায় গুয়াহাটিতে। শত শত মানুষ প্রয়াত শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে রাস্তায় নেমে আসেন। মরদেহ জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় জুবিনের স্ত্রী গরিমাকে।
