বিশুদ্ধ দেশি খাবারের হোটেল খুললেন স্বাগতা
জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও সংগীতশিল্পী জিনাত সানু স্বাগতা। অভিনয়জগতের বাইরে এবার নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। অর্গানিক ও বিষমুক্ত দেশি খাবার নিয়ে তিনি খুলেছেন একটি নতুন হোটেল। এর নাম রেখেছেন ‘ট্রুগানিক বাই স্বাগতা’। আগামীকাল ৫ নভেম্বর রাজধানীর বনানীতে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করবে হোটেলটি।
তিনি জানান, এতে থাকছে দেশি খাবারের বৈচিত্র্য। যার মধ্যে গ্রামবাংলার স্বাদে তৈরি ভাত, মাছ, মাংস, শাকসবজি থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক উপায়ে প্রস্তুত নানা ধরনের পানীয় ও মিষ্টান্ন রয়েছে।
এই তারকার ভাষায়, এটি শুধু একটি রেস্টুরেন্ট নয় বরং এটি একটি ‘সৎ উদ্যোগ’। এখানে খাবারের গুণগত মান ও বিশুদ্ধতার সঙ্গে কোনো আপস করা হবে না।
অভিনয়ের পাশাপাশি এই উদ্যোগকে স্বাগতা নিজের আরেকটি প্রিয় স্বপ্ন হিসেবে দেখছেন। তিনি বলেন, ‘অভিনয় আমার পেশা, কিন্তু বিশুদ্ধ খাবার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমার দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে করা। আমি চাই, মানুষ যেন নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাবারের স্বাদ নিতে পারে।’
স্বাগতা দীর্ঘদিন ধরে অর্গানিক খাদ্যসামগ্রী নিয়ে কাজ করে আসছেন। তিনি জানিয়েছেন, ‘দেশে অনেকেই অর্গানিক বা বিষমুক্ত খাবারের নামে ক্রেতাদের ধোঁকা দেন। কিন্তু আমি সে পথে হাঁটব না। আমাদের একটি নিজস্ব ফার্ম রয়েছে, যেখানে ধানসহ নানা শস্য উৎপাদন হয়। পাশাপাশি আমাদের গবাদিপশুর খামারও আছে। ফলে আমরা নিজেরা যা উৎপাদন করি, সেটিই সরাসরি ব্যবহার করব। তৃতীয় কোনো পক্ষের সম্পৃক্ততা থাকবে না।’
এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, গ্রাহকদের সাশ্রয়ী দামে বিশুদ্ধ ও দেশি খাবার পৌঁছে দেওয়া। স্বাগতা বলেন, ‘আমরা যেহেতু নিজেরাই উৎপাদন করছি, তাই কোনো বাড়তি দালালি বা সরবরাহ খরচ নেই। ফলে খাবারের দামও তুলনামূলকভাবে কম রাখা সম্ভব।’
এদিকে বর্তমানে সন্তান, স্বামী ও সংসার নিয়ে বেশ সুখের সময় কাটছে স্বাগতার। গেল জুনে তিনি মা হয়েছেন। ২১ জুন রাতে ফেসবুকে সন্তানের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে মা হওয়ার খবর জানান তিনি। তার কন্যা সন্তানের নাম রাখা হয়েছে মারিয়াম সর্বজয়া শানু আজাদ।
এর আগে ২০২৪ সালের ২৪ জানুয়ারি দীর্ঘদিনের প্রেমিক ও বন্ধু হাসান আজাদকে বিয়ে করেন স্বাগতা।
