১১ বছর ধরে ফারিয়ার শরীরচর্চা, যে বার্তা দিলেন অভিনেত্রী

প্রকাশিত: ০৫:১১ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
১১ বছর ধরে ফারিয়ার শরীরচর্চা, যে বার্তা দিলেন অভিনেত্রী
নুসরাত ফারিয়া। ছবি: অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে নেওয়া

জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও মডেল নুসরাত ফারিয়া শুধু অভিনয়, মডেলিং কিংবা উপস্থাপনায় নয়-নিজের শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন ও ফিটনেসের কারণেও আলোচনায় থাকেন প্রায়ই। ব্যস্ততার মধ্যেও নিয়মিত শরীরচর্চা করেন তিনি, যা তার জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে।

আজ (১০ নভেম্বর) ফেসবুক পেজে ব্যায়াম করার একটি ছবি শেয়ার করেছেন নুসরাত ফারিয়া। ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন-“প্রতিদিন ১১ বছর! আপনার শরীরকে ভালোবাসুন, এটি আপনাকে আবার ভালোবাসবে।”

সংক্ষিপ্ত এই বাক্যেই যেন ফুটে উঠেছে অভিনেত্রীর ফিটনেস দর্শন। নিয়মিত শরীরচর্চার মাধ্যমে তিনি কেবল শারীরিক নয়, মানসিক শক্তিও ধরে রাখেন- এমনটাই বোঝাতে চেয়েছেন ফারিয়া।

ছবিতে দেখা যায়, ওয়ার্কআউট পোশাকে প্রাণবন্ত ফারিয়া জিমে ঘাম ঝরাচ্ছেন। তার এই পোস্ট প্রকাশের পরই ভক্ত-অনুসারীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। অনেকে প্রশংসা করেছেন তার একাগ্রতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের, কেউ লিখেছেন- “তোমার এই অনুশাসনই আমাদের অনুপ্রেরণা।”

নুসরাত ফারিয়া সবসময়ই নিজের ফিটনেস বজায় রাখতে সচেষ্ট। একাধিক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, শরীরচর্চা শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, এটি তার মানসিক প্রশান্তিরও উৎস। ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিদিন কিছুটা সময় নিজের জন্য রাখেন তিনি- জিম, যোগব্যায়াম ও সুষম খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে।

অভিনয়জগতে নিয়মিত থাকা ফারিয়া সর্বশেষ আলোচনায় এসেছেন তার নতুন সিনেমা ‘ট্রাইব্যুনাল’ নিয়ে। রায়হান খান পরিচালিত এই সিনেমায় দেখা যাবে তাকে এক বিশেষ চরিত্রে।

তবে পেশাগত সাফল্যের বাইরেও ফারিয়ার নতুন বার্তাটি স্পষ্ট- ‘নিজের শরীরকে ভালোবাসুন, যত্ন নিন, তবেই সে আপনাকে ভালো রাখবে।’

