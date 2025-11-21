  2. বিনোদন

আড়ালে থাকার কারণ জানালেন মোনালি ঠাকুর

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:০৩ এএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
আড়ালে থাকার কারণ জানালেন মোনালি ঠাকুর
মোনালি ঠাকুর । ছবি: সংগৃহীত

একসময় বলিউড প্লেব্যাক থেকে লাইভ কনসার্ট-সব জায়গাতেই দাপট ছিল সংগীতশিল্পী মোনালি ঠাকুরের। কিন্তু হঠাৎ করেই মঞ্চ, অনুরাগী এমনকি সোশ্যাল মিডিয়া থেকেও দূরে সরে যান তিনি। কয়েক মাস আগে তার মনখারাপে ভরা একটি পোস্টে শুরু হয় আলোচনা- তবে কি ব্যক্তিগত জীবন বা দাম্পত্যে সুখী নন মোনালি?

সেই সময় কোনো জবাব দেননি এ সংগীতশিল্পী। তবে বহুদিন পর এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের সঙ্গে নিজের অবস্থার কথা খোলাখুলি শেয়ার করলেন তিনি। জানালেন, কেন এতদিন আড়ালে ছিলেন।

মোনালির ভাষায়, ‘পুজোর আগ থেকেই ভীষণ অসুস্থ আমি। একের পর এক শারীরিক সমস্যা আমার পিছু ছাড়ছিল না। হঠাৎ দাঁতে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়, যার কারণে অস্ত্রোপচার করতে হয়। সেই সময় কেউ আমাকে দেখলে অবাক হয়ে যেত-মুখ পুরো ফুলে গিয়েছিল। এটি সেরে ওঠার পরই ভয়ংকর জ্বর। এখন একটু ভালো আছি। ভালো লাগে যে আপনারা আমার খোঁজ নিয়েছেন। সবাইকে ধন্যবাদ।’

তিনি আরও জানান, ‘অনেক ছোট বয়স থেকে গান-বাজনার সঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘদিনের কাজের চাপ এখন কিছুটা প্রভাব ফেলছে। তাই এই সময়টা ছুটি কাটাচ্ছি। পাশাপাশি নতুন কাজের পরিকল্পনাও করছি। ভাবলাম, এতদিন পর একটু আপনাদের সঙ্গে কথা বলি। খুব শিগগির নতুন গান নিয়ে ফিরব। আর নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়াতেও থাকব।’

 
 
 
দীর্ঘদিন ধরেই বিদেশে থাকছেন মোনালি ঠাকুর। সেখানেই গোপনে বিয়েও করেছিলেন তিনি- যা নিয়ে বহু জল্পনা-কল্পনা রয়েছে। ভক্তদের মনে প্রশ্ন, তার বিয়ে কি টিকে আছে? তবে এসব বিষয়ে কখনোই মুখ খোলেননি মোনালি, ব্যক্তিগত জীবনকে রেখেছেন পুরোপুরি আড়ালে।

মোনালির এই খোলামেলা পোস্টে দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির কারণ স্পষ্ট হলেও জীবনের ব্যক্তিগত অধ্যায় নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেল আগের মতোই।

